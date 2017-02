Isola dei Famosi 2017, Raz Degan contro Giulia Calcaterra: il naufrago svela a Samantha De Grent la sua decisione sull'isolamento

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Raz Degan contro Giulia Calcaterra: il naufrago svela la sua decisione sull'isolamento - La guerra sull'Isola dei Famosi 2017 continua. È sempre Raz Degan a creare discussione e ad attirare le antipatie degli altri naufraghi ancora in gioco. Il regista e attore ha deciso di isolarsi, di vivere la sua isola lontano dagli altri, dalle loro strategie e, a suo dire, dalla loro ingratitudine, vivendo separatamente. È però un naufrago in particolare ad essere mal digerito da Raz ed è Giulia Calcaterra. L'antipatia tra i due è reciproca e anche molto forte a quanto si è visto nelle ultime immagini dalle Honduras, ma oggi Raz Degan ha svelato a Samatha De Grenet la sua decisione sul rimanere isolato dopo un episodio particolare. Dopo la vittoria della prova ricompensa, Giulia e Giulio hanno potuto godere di un abbondante pasto ecco perchè tutti hanno avuto una razione in più di riso. È stata proprio la Calcaterra a portare a Raz la sua parte in più, sottolineando tuttavia che proprio a causa sua avevano perso un premio in più.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, Raz Degan pronto a ritornare tra gli altri ma ad una sola condizione: Eva Frimaldi ha un sospetto - I pranzi avrebbero dobuto essere due ma tutti sono stati penalizzati per l'assenza di Raz, voluta sia da lui che dagli altri del gruppo. Raz ha allora rifiutato la sua parte di riso in più "Non voglio l'elemosina Giulia" ha chiarito dopo le parole della Calcaterra che ha poi riferito tutto agli altri. È stato a questo punto che Raz Degan ha svelato alla De Grenet che solo quando alcuni naufraghi, soprattutto Giulia, andranno via lui tornerà nel gruppo, fino ad allora preferisce stare da solo. "Si dovrà vedere se anche gli altri saranno d'accordo" ha però precisato Samantha chiacchierando con Malena. Intanto Eva Grimaldi la pensa diversamente: secondo l'attrice, Raz Degna ha preso questa decisione perchè vede in Giulia una possibile vincitrice, cosa che a lui, che vuole vincere l'Isola, non piace affatto. Un'ipotesi che tuttavia non sembra trovare riscontro negli altri naufraghi, che trovano Raz abbastanza lontano da questo tipo di strategia.

