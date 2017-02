KSENIYA BELOUSOVA E RAIMONDO TODARO/ Come sarà il loro primo ballo insieme? (Ballando con le stelle, 25 febbraio 2017)

KSENIYA BELOUSOVA E RAIMONDO TODARO, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Raimondo Todaro, di origini catanesi, trentenne trasferitosi in provincia di Verona a 16 anni con la sua famiglia. Volto conosciuto in Ballando con le stelle, non solo perchè è alla sua undicesima stagione ma anche perchè si è classificato primo ben 4 volte: nel 2006 con l'atleta Fiona May, nel 2011 con l'attrice Veronica Olivier, nel 2013 con la schermitrice italiana Elisa Di Francisca, e nel 2014 con l'atleta paralimpica Giusy Versace. Nel corso delle edizioni del programma, Raimondo ha conquistato anche il secondo e terzo scalino del podio. Si avvicina al mondo della danza a soli 5 anni, condividendo questa passione con suo fratello, infatti insieme hanno aperto una scuola di ballo nella provincia di Catania, dove cerca di passare più tempo possibile nonostante i mille impegni lavorativi. A soli 9 anni, nella sua categoria, diventa campione italiano, ma nel corso degli anni arriverà per ben 18 volte a salire sul podio, diventando campione italiano. Raimondo, nel 2013 è diventato papà di Jasmine, nata dall'amore che unisce il ballerino con la sua compagna di ballo, ma soprattutto compagna nella vita: Francesca Tocca; che da quest'anno anche lei ha preso a far parte di un noto programma televisivo, dedicato al ballo, Amici di Maria De Filippi, dove Francesca è ballerina professionista della scuola. Raimondo è dinamico, spigliato e solare; e come ogni anno mira alla vittoria; e allora conosciamo la sua compagna d'avventura.

Xenya Belousova, modella russa; sconosciuta in Italia, ma popolare in Russia e soprattutto sui social, dove conta più di un milione di followers. Sguardo glaciale, occhi azzurri, capelli biondi, lineamenti precisi, bella da fare invidia.Xenya partecipa a Ballando con le stelle, innanzitutto per imparare a ballare, ma soprattutto per poter apprendere la lingua italiana, per poter riuscire a parlarla fluidamente. In un'intervista per il programma, dichiara di essere molto caparbia e sicura di sè, e quando vuole una cosa, fa in tutti modi per riuscire ad arrivare a quello scopo. Fidanzata con Hugo Huges, centrocampista del Derby County. Prima di incontrare Raimondo Todaro, il suo desiderio era quello di avere un insegnante bello ma bravo, intelligente, sorridente, gentile e professionale.

KSENIYA BELOUSOVA E RAIMONDO TODARO, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: COME ANDRA' QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Raimondo sarà quello giusto? Incantato dalla sua bellezza, in sala prova inizia a conoscere di più la sua dama, e dice di lei che è una modella fuori, ma dentro si nasconde una brava ragazza, tenera e dolce. Non ci resta che aspettare questa sera, sabato 25 febbraio, per poter assistere al loro primo ballo insieme.

