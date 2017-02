L'ERA GLACIALE 4, CONTINENTI ALLA DERIVA/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Steve Martino

L'ERA GLACIALE 4 - CONTINENTI ALLA DERIVA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva è il film in onda su Italia 1 oggi, 25 febbraio 2017 alle ore 21.30. Una pellicola d'animazione che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2012 per la regia di Steve Martino. I doppiatori presenti nel cast originale sono Queen Latifah, che presta la voce al personaggio di Ellie, Ray Romano, che è il dppiatore di Manny, John Leguizamo, che doppia Sid, e Denis Leary, che è la voce di Diego. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ERA GLACIALE 4 - CONTINENTI ALLA DERIVA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Manny è un mammut, ma è anche il padre di Pesca. Quest'ultima passa tutto il tempo in compagnia dei mammut, che hanno la sua stessa età. Tra i suoi amici, la figlia di Manny ha una preferenza per Ethan, infatti si è perdutamente innamorata del suo compagno. Nel frattempo, Sid, un bradipo, ritrova la sua famiglia che lo aveva abbandonato. Il nucleo familiare di Sid però, ad un certo punto, lo lascia nuovamente e il bradipo rimane solo con la sua nonnina. Pesca fugge in prossimità delle cascate, con un suo fidato compagno di nome Louis. Manny allora si mette alla ricerca di sua figlia e, dopo averla trovata, la sgrida davanti a tutti i suoi amici. Pesca dunque si infuria con il mammut e gli dice che non è un buon padre. In seguito alla separazione dei continenti, Diego, che è una tigre, insieme con Sid e Manny, si salva, salendo su di un iceberg. Pesca e la madre Ellie invece cercano di raggiungere un ponte, non molto lontano, per riunirsi con il gruppo. Improvvisamente, Manny, Diego e Sid vengono sequestrati da una banda di pirati. La banda è guidata da Capitan Sbudella, che ha come aiutante una tigre di nome Shira. Manny e i suoi amici ad un tratto rompono la nave dei pirati e fuggono, insieme con Shira, su un'isola. In questo posto, il gruppo scopre che i pirati, sotto il comando di Capitan Sbudella, stanno costruendo una nuova nave. Manny e i suoi amici riescono a rubare la nave dei pirati e a scappare. In contemporanea Pesca e la madre vengono sequestrate da Capitan Sbudella, che vuole vendicarsi di Manny. A questo punto, l'amico di Pesca, Louis, aiuta quest'ultima e la madre ad affrontare Sbudella. Ad un certo punto, interviene nella lotta Manny, che riesce a far divorare il capo dei pirati da una sirena. Così il mammut si riunisce con sua figlia e con Ellie. I tre riescono a risolvere tutti i problemi e possono continuare a trascorrere la loro esistenza in maniera serena. Diego capisce che è molto innamorato di Shira e confessa alla tigre tutto il suo amore. Dopo aver sentito dal compagno che è innamorato di lei, Shira dice a Diego che anche lei ricambia i suoi sentimenti e due si mettono insieme.

© Riproduzione Riservata.