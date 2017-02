L'ESORCICCIO/ Su Iris il film con Ciccio Ingrassia che ha diretto anche la regia

L'ESORCICCIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - L'esorciccio è il film in onda su Iris oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere commedia realizzata nel 1975 dalla casa cinematografica della Ingra Cinematografica per la regia di Ciccio Ingrassia, che ne ha anche sviluppato il soggetto e la sceneggiatura con la collaborazione di Marino Onorati. Si tratta di un film il cui soggetto è evidentemente una parodia della famosa pellicola L’esorcista uscita due anni prima. Nel cast oltre allo stesso Ciccio Ingrassia sono presenti volti molto noti per il pubblico italiano come Lino Banfi, Didi Perego, Mimmo Baldi, Ubaldo Lay, Gigi Bonos e Barbara Nascimbene. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'ESORCICCIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato in Iran dove mentre sono in atto alcuni scavi archeologici, l’Esorciccio (Ciccio Ingrassia) rinviene un potente amuleto che scopre avere dei poteri diabolici per chiunque ne entri in possesso. Misteriosamente questo strano amuleto finisce con l’arrivare in un paese del Lazio, Santa Lucia, dove viene trovato da un ragazzo mentre si sta svolgendo una partita di pallone. È il figlio del sindaco a trovarlo e per lui da questo momento iniziano una serie di episodi strani e aggressivi, come abbattere un albero dopo aver calciato il pallone e violentare una ragazzina mentre svolgeva il proprio lavoro nei campi. L’indomani alla violenza subita, la ragazza, dopo aver raccontato a sua madre quanto successo, si reca a casa del ragazzo a cui chiede la possibilità di sposarsi. Il sindaco Pasqualino Abate (Lino Banfi) nonché padre del ragazzo non crede a quanto gli è stato raccontato, anzi in cuor suo è convinto che sia una delle macchinazioni ordite dal suo avversario politico, un certo Turi Randazzo (Tano Cimarosa) che vuole in qualche modo eliminarlo dalla scena politica. Tuttavia, quando il figlio di Pasqualino violenta anche la loro domestica e il sindaco lo scopre decide di farlo visitare dal dottor Schnautzer (Gigi Bonos) il quale però è dell’idea che il ragazzo debba essere visto dall’Esorciccio per un rituale di purificazione. Ma nel momento del rituale, il ragazzo aggredisce l’Esorciccio, ma poi gli cade l’amuleto e la sua violenza finisce. Questo amuleto rimane però ancora nella casa del sindaco, ora è nelle mani della figlia Barbara (Barbara Nascimbene) che sta per sposare Sisto, nipote di un Monsignore. Da ragazza introversa e timida diviene aggressiva e provocatrice e questo fa richiamare l’Esorciccio. Ancora una volta durante il rituale a causa delle colluttazioni, Brabara perde l’amuleto e così ritorna la ragazza di prima. Ora l’amuleto finisce nelle mani della moglie del sindaco che all’improvviso si ritrova con una lunghissima barba, il sindaco inizia a provarle tutte pur di nascondere sua moglie o di tagliarle la barba anche se questa ricresce immediatamente. Tutto si risolve quando la donna perde l’amuleto che ora finisce nelle mani del barbiere. Nel frattempo Pasqualino diventa sindaco avendo vinto le elezioni, ma quando l’amuleto arriva nelle sue mani potrebbe essere la fine per lui e per il suo paese.

