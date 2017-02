L'IMPERO DEI LUPIN/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Osamu Dezaki (oggi, 25 febbraio 2017)

L'IMPERO DEI LUOIN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - L'impero dei Lupin, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola d'animazione dal titolo originale Rupan sansei: Napoleon no jisho wo ubae, del 1991. Uno degli anime di Osamu Dezaki dedicato alle avventure del più famoso ladro della storia dei cartoni animati giapponesi. Questo lungometraggio è il terzo dedicato al celebre ladro, distribuito in Italia prima con il titolo Ruba il dizionario di Napoleone! e poi con il titolo L'impero dei Lupin. Lo sceneggiatore della pellicola è Hiroshi Kashiwabara, ed è stato distribuito per l'home video tanto in VHS che in DVD. Il doppiaggio originale è in lingua giapponese. Questo film è il terzo anime (termine che in giapponese sta ad indicare i lungometraggi di animazione) dedicato al ladro Lupin III. Questo personaggio, ispirato a quello del ladro gentiluomo Arsenio Lupin, è stato creato dal fumettista Kazuhiko Kato il cui nome d'arte è Mokey Punch. All'inizio Lupin III è stato protagonista di una serie di manga (fumetti in giapponese) pubblicati tra gli anni sessanta e settanta; in seguito sono state realizzate diverse serie animate e anche dei lungometraggi. L'impero dei Lupin è uno di questi.

L'IMPERO DEI LUOIN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Le potenze mondiali del G7 sono in difficoltà dopo la Guerra del Golfo, infatti, hanno dato fondo alle loro risorse economiche e adesso hanno bisogno di rimpinguare le casse statali. L'unica fonte sicura di ricchezze che riescono ad individuare è il tesoro dei Lupin, ovvero l'eredità che Lupin I ha lasciato ai suoi discendenti e che si favoleggia abbia un valore inestimabile. Lupin III, erede del primo Lupin, non ha certo intenzione di cedere la sua eredità e inizia subito a darsi da fare per recuperarla con l'aiuto degli amici di sempre. L'abile pistolero Jigen, l'imbattibile spadaccino Ghemon e la bella e incostante Fujiko. Il punto è che nemmeno lui sa dove si nasconda il tesoro del suo avo, ma ha un indizio, sa che le indicazioni per arrivarci sono celate in un libro, il dizionario di Napoleone, che, a quanto si dice, non include la parola impossibile. Quando Lupin III scopre che il dizionario è stato messo in palio come vincita di una gara automobilistica, decide subito di iscriversi con la sua vettura d'epoca, opportunamente ritoccata... Ma nemmeno durante la gara potrà stare del tutto tranquillo, visto che sulle sue tracce c'è il suo arcinemico, l'ispettore Zenigata, che vuole sempre catturarlo e sbatterlo in cella una volta per tutte.

