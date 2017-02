LA ISLA MINIMA/ Su Rai 4 il film con Javier Gutierrez Alvarez e Raul Alevaro, alla regia Alberto Rodriguez (oggi, 25 febbraio 2017)

LA ISLA MINIMA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La isla minima, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere thriller che è stata prodotta nel 2014 ed è stata scritta e diretta da Alberto Rodriguez (Unit 7, The man with thousand faces, After) ed interpretata da Javier Gutierrez Alvarez (Desconocido - Resa dei conti, El olivo, Truman - Un vero amico è per sempre), Raul Alevaro (Gli amori passeggeri, Cien anos de perdon, Ghost academy) e Antonio de la Torre (Cannibal, La ballata dell'odio e dell'amore, Unit 7). In La isla minima la trama thriller è solo un espediente per dipingere un affresco corale della società del meridione della Spagna all'inizio degli anni '80. Finito il franchismo, la Spagna si trova in un terreno paludoso, una sorta di transizione verso la democrazia che dev'essere però operata da persone cresciute ed educate da una dittatura, come i due poliziotti, sebbene così diversi fra loro. Le paludi alla foce del fiume diventano così una metafora della Spagna stessa in quel particolare momento storico. Anche la trama thriller di per sè è ricca di sorprese e rielabora il vecchio luogo comune dei due poliziotti antitetici, visti rivisti e stravisti al cinema e in tv, in modo originale e piacevole. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA ISLA MINIMA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Andalusia, 1980. Un serial killer rapisce ed uccide giovani ragazze, operando nell'intrico di paludi e risaie che popolano la zona della foce del Guadalquivir. Dopo la sparizione di due sorelle adolescenti, durante la festa del paese, da Madrid vengono inviati due detective per risolvere il mistero. Juan (Javier Gutierrez Alvarez) e Pedro (Raul Alevaro) sono degli esperti in sparizioni, ma hanno un background completamente diverso e sono antitetici in tutto e per tutto. Juan è aperto alle novità, buona forchetta, antifascista ed estroverso quanto Pedro è taciturno e chiuso in se stesso. Nel suo passato, un compromesso con il governo franchista diventato oggi molto scomodo. Una cosa hanno in comune i due detective, non sono preparati ad affrontare ciò che li aspetta.

