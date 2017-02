LO STREGO / Triplice sfida per sognare ancora un posto al serale (Amici 16, pomeridiano, 25 febbraio)

LO STREGO, UNA TRIPLA SFIDA PER SOGNARE IL SERALE (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Su Canale 5 sta per andare in onda un nuovo appuntamento pomeridiano del talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Una puntata che si preannuncia molto interessante anche per la presenza di concorrenti dalle grandi potenzialità e carisma come Nicolas Burioni meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Lo Strego. Infatti il giovante cantante ha deciso di giocarsi le proprie carte per cercare di avere accesso immediato nella fase serale del programma. Nello specifico ha annunciato, come previsto da regolamento, una tripla sfida nel corso della quale affronterà tre ottimi interpreti della scuola più famosa d’Italia e nel caso specifico Michele, Rosario Canale e Mike Bird. Per avere diritto di accesso al serale, Lo Strego dovrò battere tutti e tre i propri avversari. Il regolamento del format prevede che a giudicare le tre sfide sia un personaggio legato al mondo della musica esterno al corpo docente e nel caso di triplice vittoria Lo Strego non solo andrà di diritto nel serale ma potrà anche scegliere chi eliminare.

LO STREGO, EMOZIONATO DAL PEZZO SANREMESE DI MORO (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Nell'ultima puntata del talent show Amici di Maria De Filippi, andata in onda il 18 febbraio 2017, abbiamo potuto vedere Lo Strego emozionarsi sulle note della canzone di Fabrizio Moro, intitolata Portami Via, che la quale il cantautore si è presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Molto provato dall'eliminazione dei tre compagni di squadra ha dovuto scontrarsi contro la concorrente Federica Carta: i due hanno cantato entrambi i loro nuovi inediti. Lo Strego ha gareggiato con il suo nuovo inedito intitolato L'Impiegato, una sorta di specchio della realtà sociale odierna in cui va avanti non chi è qualificato e competente ma chi, bensì, è raccomandato. Una canzone che ha davvero colpito tutti, non solo per la particolarità e la veridicità del testo, ma anche per l'energia e la convinzione del ragazzo. Purtroppo tutti i suoi sforzi sono stati vani, in quanto la cantante Federica è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria ancora una volta. Nonostante ciò ha comunque ricevuto i complimenti di molti professori, i quali hanno tenuto particolarmente ad elogiare il lavoro portato avanti dal ragazzo. Questo, senz'altro, è riuscito a dare forza a Nicolas che negli ultimi tempi è apparso un po' sottotono.

