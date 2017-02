Luca Argentero e Myriam Catania / Vite opposte dopo l'addio: lui con Cristina Marino a Courmayer, lei in dolce attesa a Roma con Quentin

Luca Argentero e Myriam Catania, vite diverse dopo la separazione: lui con Cristina Marini in vacanza, lei in dolce attesa - Le loro strade ormai sono opposte e davvero molto distanti: le vite di Luca Argentero e Myriam Catania hanno preso strade totalmente diverse. L'attore che è stato reso noto dalla partecipazione al Grande Fratello è ora innamorato della bella Cristina Marino, 25 anni, e i due stanno godendosi una bellissima vacanza a Courmayeur, nel mezzo delle montagne preferite da Argentero. È il settimanale Chi ad averli immortalati tra la neve della Valle D'Aosta: i due sono inseparabili e non mancano giochi, carezze, baci e passeggiate mano nella mano. Luca e Cristina sono davvero innamorati e, in una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice ha infatti svelato cosa li ha legati: Luca è fic**ssimo! Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità “iperattiva”, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più ".

Luca Argentero e Myriam Catania, due vite separate ma molto felici: dopo la separazione due nuoviamorieunbebè in arrivo - Diametralmente opposta la "vacanza" dell'ex di Luca Argentero, Myriam Catania. Dopo la separazione da Luca Argentero, l'attrice ha trovato l'amore con Quentin Kammermann, manager parigino da cui sta per avere un bambino. Al settimo cielo, Myriam è in questi giorni a Roma. Anche loro si scambiano affettuose effusioni in giro per la città: mano nella mano, tra i due futuri genitori non mancano baci e carezze che confermano che il loro è un grande amore. Proprio qualche tempo fa, dopo la rottura con l'ex marito, la Catania aveva raccontato: “Luca per me oggi è un fratello, un amico, un compagno anche perché Luca per me era tutto questo. Oggi quel sentimento c’è ancora, ma è libero, consapevole - per poi concludere - La sofferenza va trasformata in qualcos’altro e alla fine rimane solo l’amore che abbiamo provato e che continuiamo a provare. Per carità, non è semplice: soffri e ci vuole del tempo per elaborare le cose, ma alla fine conta solo l’amore”.

