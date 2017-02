MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA / La coppia pronta a stupire (Ballando con le stelle 2017, puntata 25 febbraio)

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA: UN GIUSTO MIX DI GRAZIA E FORZA FISICA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Questa sera va in onda su Rai 1 la prima puntata dell’edizione 2017 del programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci assieme a Paolo Belli. Tra le coppie concorrenti in gara c’è anche quella composta dall’ex giocatore di rugby Martin Castrogiovanni e la ballerina Sara Di Vaira. Per l’ex pilone della nazionale italiana di rugby una nuova sfida che potrebbe rivelarsi azzardata. Concorrere a Ballando con le Stelle è uno dei primi passi della sua vita fuori dal campo di gioco ed in tanti trovano che uno sport rude come il rugby non possa accostarsi nemmeno lontanamente alla grazia della danza. Il monumento italiano del pallone ovale, ritiratosi a dicembre darà ai propri sostenitori la prova della sua versatilità sportiva. Sara Di Vaira è una maestra attenta che si è già conquistata la vittoria a Ballando con le Stelle e mira a fare il bis quest’anno. Per lei si tratta della sesta partecipazione alla trasmissione di Raiuno. L’anno scorso era apparsa solo come guest partner nella parentesi Ballerino per una Notte, uno dei momenti più attesi dello show in cui un vip non in gara ha a disposizione solo una giornata per imparare i rudimenti di una coreografia. In quell’occasione l’accoglienza per Di Vaira era stata trionfale, come se l’ospite vero e proprio fosse lei e non il vip in questione. Segno che la sua presenza a Ballando con le Stelle ha lasciato un forte contributo al programma condotto da Milly Carlucci.

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, LA COPPIA DI CONCORRENTI NEL PROGRAMMA DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Martin Castrogiovanni ha lasciato un grande vuoto nel cuore degli appassionati di rugby nel mondo. Con i suoi 119 caps è entrato nella storia azzurra. L’entusiasmo e la simpatia di questo grande dello sport ha rilanciato le iscrizioni nelle scuole di rugby di tutta Italia ed è stato fondamentale per promuoverne i suoi valori anche al di fuori dei canali di promozione tradizionali. La Federazione gli deve molto di più che trentadue vittorie con la maglia azzurra. Soprattutto, Martin Castrogiovanni ha aiutato a estrarre il rugby dalla nicchia entro cui era rinchiuso e l’ha fatto scoprire in modo nuovo fuori e dentro il campo. Recentemente Castrogiovanni ha condotto "Il più forte" sul canale satellitare DMax insieme al lottatore di arti marziali miste Alessio Sakara. Il loro è stato un programma on the road per trovare l’uomo più forte d’Italia. Sara Di Vaira e Martin Castrogiovanni si allenano già da giorni per affrontare insieme questa nuova avventura. Chiaramente, la sorpresa sarà vedere "il gigante buono", così viene anche chiamato dai suoi fan, alle prese con la difficile arte della danza. C'è da dire che le doti della sua maestra sono inattaccabili e la Di Vaira si è sempre distinta in ogni genere di ballo possibile per venire incontro alle esigenze dei propri partner. La mole dell'ex pilone della nazionale non sarà affatto un problema per la scatenata toscana che nel 2009 ha sfiorato il primo posto ai Campionati del Mondo. In un'intervista recente a un blog della sua terra natale, la ballerina ha dichiarato la sua missione nel fare tutto il possibile per trovare il talento nascosto dei suoi partner di ballo: "Io sento la pressione delle gare, mentre a Ballando dimostro che so anche insegnare e vorrei continuare a farlo".

