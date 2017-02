MARTINA STELLA E SAMUEL PERON / Da “Amore pensaci tu” al ballo da sala (Ballando con le stelle 2017, puntata 25 febbraio)

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, LA COPPIA DI CONCORRENTI NEL PROGRAMMA DI RAI 1: PROTAGONISTA CON “AMORE PENSACI TU” (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Tra poche ore ha inizio su Rai 1 la nuova edizione del programma Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli. Tra i concorrenti che prendono parte a questa appassionante gara c’è anche la nota attrice italiana Martina Stella. Per la Stella questa è la seconda esperienza in assoluto nel mondo dei talent show dopo che nel 2015 ha preso parte alla trasmissione Chance andata in onda sulle frequenze di Agon Channel, mentre attualmente è protagonista su Canale 5 con la serie Amore pensaci tu, prodotta dalla Publispei in collaborazione con la RTI e nel quale recita al fianco di Emilio Solfrizzi, Valentina Carnelutti, Filippo Nigro, Giulia Bevilacqua e Fabio Troiano. L’attrice nata a Impruneta in provincia di Firenze nel 1984 ha esordito sul grande schermo nella pellicola di Gabriele Muccino, L’ultimo bacio. Tre gli altri film di cui ha preso parte ricordiamo Un’estate ai Caraibi di Carlo Vanzina, Sapore di te e Prima di lunedì mentre in televisione ha recitato in diverse fiction di successo come Piper, L’amore e la guerra, Tiberio Mitri – Il campione e la miss, Tutti pazzi per amore 3, Matrimonio e altre follie e L’allieva.

MARTINA STELLA E SAMUEL PERON, LA COPPIA DI CONCORRENTI NEL PROGRAMMA DI RAI 1: LA CARRIERA DEL MAESTRO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Al fianco di Martina Stella in questa avventura a Ballando con le stelle 2017 c’è il noto ballerino Samuel Peron, volto noto della trasmissione avendo preso parte non solo alla passata stagione ma anche ad altre dieci per complessive undici partecipazioni, un vero e proprio record. Dotato di eccezionale tecnica, tenacia e voglia di emergere, Samuel Peron si è spesso messo in mostra per la propria grinta con cui riesce a trascinare la propria partner nella preparazione delle coreografie e durante le performance. Nel proprio personale palmares a Ballando con le stelle vanta anche una vittoria ottenuta nella quarta edizione del talent show al fianco di Maria Elena Vandone. Ha ben figurato anche nella seconda edizione ed ossia in quella in cui ha gareggiato con Loredana Cannata, arrivando ad un passo dalla vittoria finale e chiudendo con la piazza d’onore. Samuel Peron è un artista a 360 gradi avendo avuto anche delle esperienza nel campo della recitazione ed in particolare con recitando nella fiction Un caso di coscienza.

© Riproduzione Riservata.