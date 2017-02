MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6, anticipazioni: chi vincerà? Gloria Enrico sempre più favorita (Oggi, 25 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED.6: GLORIA ENRICO FAVORITA PER LA VITTORIA FINALE – Il gran finale di Masterchef Italia 2017 si avvicina e il pubblico comincia a chiedersi chi riuscirà a conquistare il titolo di Masterchef Italia 2017. Tra i concorrenti rimasti in gara, quella che al momento è sicuramente la favorita è Gloria Enrico, capace di andare avanti nel talent show culinario più famoso al mondo anche giocando d’astuzia. Nel corso dell’ultima puntata di Masterchef Italia 6, infatti, Gloria è riuscita a difendere il proprio grembiule sfruttando gli errori dei compagni. Finita al Pressure Test contro la rivale Loredana che ha commesso un grave errore presentando ai giudici “Questo cuore non è di un coniglio”, un piatto bello ma immangiabile, Gloria è stata nuovamente premiata da Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri che hanno deciso di concederle ancora una possibilità. Gloria Enrico, dunque, è la concorrente perfetta per Masterchef Italia 6. Di fronte agli errori non si perde mai d’animo riuscendo a rimediare con l’astuzia e l’ingegno agli errori che, in cucina, possono capitare anche ai più grandi. Puntata dopo puntata continua a difendere il proprio grembiule e le possibilità che, alla fine, possa essere proprio lei la vincitrice, aumentano sempre di più.

