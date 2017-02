MAURIZIO COSTANZO/ Si scaglia contro la Belen Rodriguez diva, lui e Maria De Filippi la vorrebbero lontana?

MAURIZIO COSTANZO SI SCAGLIA CONTRO BELEN RODRIGUEZ? - La relazione d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ufficialmente terminata con il divorzio firmato lo scorso mese. Nonostante la separazione però, l'ex coppia più amata dal gossip italiano cerca di mantenere dei rapporti civili anche in funzione del piccolo Santiago e, proprio di recente, lo stesso showman campano ha spiegato il suo punto di vista direttamente su Instagram. Rispondendo ad un commento di un utente online, Stefano ha specificato che gradirebbe non leggere degli insulti in riferimento alla sua ex moglie. Tra loro due però, sembrano essersi "messi in mezzo" anche Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: in che modo? Secondo quanto si legge tra le pagine del settimanale "Nuovo", pare che Maria e Maurizio abbiano una "preferenza" affettiva per Stefano e la prova arriva dalle parole del giornalista che, interpellato dal giornale fa sapere: “Stefano De Martino è dotato di grande umiltà e per questo Maria lo stima molto. Non è per lei un figlio artistico, però gli sta dando ruoli sempre più importanti. Stefano del resto non è solo un ballerino, ha altre capacità perché è una persona fedele e appassionata”. Opinione molto differente invece, su Belen Rodriguez: “Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano". Proprio tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti inoltre, si legge qualcosa di incredibile: “Voci di corridoio raccontano che il feeling tra le due donne della tv non sarebbe mai decollato. C’è qualcosa che continua a tenerle distanti, come se fossero su pianeti diversi. Maria apprezza la Belen professionista, ma non impazzisce per la versione più diva dell’argentina".

© Riproduzione Riservata.