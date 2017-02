Massimo Ceccherini ritirato dall'Isola dei Famosi / Parla l'amico Leonardo Pieraccioni: "Ecco perchè"

Massimo Ceccherini si è ritirato dall'Isola dei Famosi, parla Leonardo Pieraccioni: "Ecco il vero perchè!" - Dopo averlo "minacciato" più volte nel corso della diretta, Massimo Ceccherini qualche giorno fa ha annunciato il suo addio (stavolta ufficiale) all'Isola dei Famosi e oggi, a distanza di qualche giorno, il suo grande amico Leonardo Pieraccioni dice la sua in merito. "Ecco la verità sul ritiro di Ceccherini dall'isola: doveva sfilare a Milano per la settimana della moda" scrive il noto attore toscano, mostrando lo scatto di un modello intento a sfilare col volto davvero identico a quello di Ceccherini. Ci scherza su quindi Pieraccioni e risponde, probabilmente, anche alle numerose voci degli ultimi giorni che parlano di "eliminazione già accordata". Massimo Ceccherini avrebbe infatti in programma alcuni spettacoli a teatro a partire dall'11 marzo, data in cui l'Isola dei Famosi è ancora in programmazione. Possibile? Intanto Ceccherini stavolta ha deciso di lasciare a causa di alcune presunte dichiarazioni molto forti di Raz Degan, che avrebbe offeso sua moglie dandole della "put***a", Questa l'indiscrezione rivelata da Moreno che verrà, tuttavia, confermata o smentita solo nel corso della nuiva diretta di martedì prossimo.

