Mike Bird / Amici 2017, lite in diretta con Carlo Di Francesco: accesso al serale rimandato (25 febbraio 2017)

MIKE BIRD AL CENTRO DELLA POLEMICA, CARLO DI FRANCESCO LO RIMPROVERA A CAUSA DELLA SFIDA PER IL SERALE (OGGI 25 FEBBRAIO 2017) - Comincia male lo speciale di Amici per Mike Bird: è sua la prima sfida per l'accesso al serale accettata dalla commissione, ma prima che si esibisca, il ragazzo ottiene non poche critiche da Carlo Di Francesco. Il professore prende la parola e critica il fatto che non abbia dato ai suoi rivali - Riccardo Marcuzzo, Michele e il nuovo arrivato Rosario - la possibilità di scegliere il brano a loro più congeniale. "Hai messo in difficoltà tutti, eticamente vedo questa cosa davvero la trovo indecente" ha dichiarato il professore (ultimamente anche al centro del gossip per la storia con Fiorella Mannoia). D'altra parte Mike ha cercato di difendere la sua idea, dichiarando di avere avuto una possibilità e di volerla sfruttare al massimo "Altrimenti cambiate le regole e dite che possiamo sfidare dando agli altri solo libera scelta" ha concluso Bird. La discussione è andata avanti e se l'unico a schierarsi dalla sua parte, inaspettatamente, è stato Riccardo, Di Francesco ha chiesto che ognuno facesse la canzone che preferiva. Ecco che sia Rosario che Michele hanno cambiato, ma la sfida si è comunque conclusa con la sconfitta di Mike contro Riccardo.

