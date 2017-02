NCIS - LOS ANGELES 8 / Anticipazioni puntata 25 febbraio 2017: Kensi in pericolo di vita, l'elicottero è caduto!

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Nel ventre della bestia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS viene avvisata di un container in cui è stata ritrovata una sostanza nociva ed un possibile attacco terroristico, mentre Deeks (Eric Christian Olsen) organizza di nascosto la proposta da fare a Kensi (Daniela Ruah). La fidanzata tuttavia manifesta qualche riserva sulla possibilità di ritirarsi dall'NCIS, come vorrebbe invece Deeks. Poco dopo, una task force del governo guidata da Corbin Duggan (Jackson Hurst) prende il controllo della squadra per via della talpa e della pericolosità della contaminazione dei casi. Mentre la squadra cerca di gestire la situazione, Hetty (Linda Hunt) decide di togliere tutte le sue cose dalla scrivania, convinta di avere in qualche modo fallito la propria missione. La squadra scopre invece che il cesio rubato è destinato ad un paese in Siria e che diversi dispositivi medicali sono stati sottratti di recente, previsti per la pulizia del sangue. Dopo diverse intromissioni, Granger (Miguel Ferrer) decide di affrontare Duggan apertamente, ma viene invitato a riflettere sul fatto che la responsabilità di quanto sta succedendo ricadrà su di lui o Hetty. Gli rivela inoltre di aver fatto alla leader dell'NCIS lo stesso tipo di proposta, per cui è convinto che uno dei due potrebbe fare le scarpe all'altro. Intanto, Hetty incarica Nell (Renée Felice Smith) di scoprire tutto su Duggan, in seguito ad un discorso accorato dell'informatica in cui le chiede di combattere per ottenere giustizia. Sam (LL Cool J) risale invece fino a Ahmed Han Asakeem (Sammy Sheik), un cittadino siriano ed ex ufficiale della Marina, ora considerato uno dei più pericolosi jihadisti. Subito dopo, la squadra riceve un messaggio con cui vengono avvisati dell'imminente attacco e Granger decide di non avvisare la task force, per evitare intromissioni da parte di Duggan. Grazie ad un'azione congiunta di tutta l'NCIS, Sam e Callen (Chris O'Donnell) riescono a bloccare il criminale ed in seguito scoprono che il cesio potrebbe essere già in viaggio verso la destinazione prefissata. Decidono quindi di partire in gran segreto ed al suo arrivo alla sede, Duggan scopre che Sam, Callen, Kensi e Deeks si sono imbarcati su un volo diretto in Giordania, mentre Hetty controlla tutto da remoto grazie alle videocamere.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "NEL VENTRE DELLA BESTIA" - Il secondo episodio di NCIS - Los Angeles 8 ci illustrerà la conclusione del caso precedente, affrontato nel corso della premiere. Metà della squadra, ovvero solo gli agenti operativi, sono diretti in Giordania per fermare un target di alto valore prima che l'attacco terrorista che ha in mente venga messo in atto. Tuttavia, la missione va storta e l'elicottero su cui stanno viaggiando viene abbattuto In particolare Kensi rimarrà gravemente ferita e questo darà modo a Deeks di credere con maggiore forza che il futuro della loro famiglia sarà strettamente collegato alla pericolosità del loro lavoro. L'attacco a cui è sopravvissuta darà modo all'ex cecchina di valutare un'alternativa al suo lavoro nella squadra? Nel frattempo, Granger, Hetty, Nell ed Eric si assicurano che Duggan permetta agli agenti speciali di uscire dalla situazione in cui si trovano perfettamente incolumi. Per poter liberare Kensi dai rottami che la stanno per schiacciare, gli agenti dovranno inoltre appoggiarsi con il proprio corpo al velivolo per poterlo sollevare da un lato. Nonostante i loro sforzi, la ssituazione rimarrà disastrosa, soprattutto perché i soccorsi si trovano a pochi minuti dalla zona controllata dai ribelli. Quando Kensi sviene, la squadra si chiede cosa fare per poteer evitare che muoia a causa dell'assenza di cure mediche adeguate. A questo si aggiunge anche che l'incidente ha aiutato Ahmed a fuggire.

