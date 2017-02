NCIS - NEW ORLEANS 2 / Anticipazioni puntata 25 febbraio 2017: Pride affronta un caso segreto, ma LaSalle...

NCIS - NEW ORLEANS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - New Orleans 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 21°, dal titolo "Danno collaterale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il tenente Murray viene ritrovato privo di vita in un vicolo, nelle vicinanze di un corteo funebre per un altro militare, il Comandante Boyd (Davin Smith). Amelia (Devyn A. Tyler), la figlia di quest'ultimo, afferma che Murray stava aiutando la famiglia proprio per via del decesso del familiare, ma afferma di non sapere che sarebbe stato presente al corteo. Pride (Scott Bakula) nota subito che l'assassino non ha sottratto la memoria della videocamera di Murray, mentre Loretta (CCH Pounder) trova solo dei piccolo indizi sulla causa della morte. Sebastian (Rob Kerkovich) scopre invece che le foto di Murray sono del tutto normale, ma Brody (Zoe McLellan) crede che l'assassino possa trovarsi proprio fra i presenti inquadrati. Mentre perlustrano l'appartamento della vittima, LaSalle (Lucas Black) viene preso di mira dal presunto assassino, che gli punta contro la pistola e preme il grilletto. Per un evento fortuito, l'arma non presenta proiettili, ma l'uomo riesce a fuggire dopo aver calciato l'agente speciale sul petto. L'agente preferisce inoltre non dire nulla a nessuno, minimizzando sull'evento. Mentre Loretta analizza l'impronta rimasta sulla pelle di LaSalle, Sebastian (Rob Kerkovich) scopre che le ossa ritrovate in casa di Murray risalgono a 300 anni prima. La squadra scopre così che il riservista potrebbe essere collegato ad un furto di resti e che dalla cripta corrispondente è sparito tutto. Sul posto, LaSalle nota anche la presenza dell'uomo che lo ha rapito, che in seguito ammette di aver cercato di uccidere LaSalle, smascherando il suo segreto. Pride offre quindi ad Hanson (Bert Belasco) di essere stato avvicinato da Murray per via di Boyd e dei furti di tombe che effettuavano insieme. Afferma inoltre che fra gli oggetti rubati alla famiglia Baptiste c'è un anello d'oro massiccio che fa gola a molti. Sonja (Shalita Grant) intanto contesta a LaSalle di non averle detto la verità ed anche Pride crede che l'agente voglia nascondere le reali emozioni provate in quel momento. Ore dopo, la squadra scopre che il corpo di Murray è stato sottratto e che in base agli indizi il responsabile è Karl Baptiste (Darri Ingolfsson). Quest'ultimo è infatti collegato con il furto di resti, ma Loretta scopre che le ceneri attribuite a Boyd sono in realtà di un senzatetto. Sebastian infatti si acorge che Boyd è presente nelle foto scattate da Murray, grazie ad un riflesso su una finestra. La squadra riesce così a risalire al colpevole e ad arrestarlo, mentre LaSalle ammette finalmente di aver avuto paura durante l'ultima aggressione.

NCIS - NEW ORLEANS 2, ANTICIPAZIONI 25 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 21 "DANNO COLLATERALE" - Un Colonnello dell'esercito contatta il suo vecchio amico Pride per chiedergli un favore: indagare in seguire sulla morte di un Tenente della Marina. Sembra che la vittima fosse con il suo capo al momento dell'omicidio, un Generale che ha lasciato in seguito la mansione per un posto nella Homeland Security. LaSalle è contrario al modus operandi richiesto, dato che detesta la segretezza, mentre Loretta conclude che la vittima è stata avvelenata. Quando il Generale le mostra alcuni sintomi comparsi di rencente, ha inoltre la conferma che il veleno sia stato somminisstrato anche a lui. Pride e la squadra iniziano ad indagare, ma il Colonnello li tiene a freno, dando modo di pensare che stia nascondendo qualcosa. Scoprono in seguito che il militare ed il Tenente ucciso si frequentavano assiduamente, al contrario di quanto affermato inizialmente. Il vecchio amico di Pride infine rivela che l'ufficiale potrebbe essere rimasta coinvolta in qualche frode.

