NEK, FILIPPO NEVIANI COMMENTA IL VANGELO:"LA FEDE È LA MIA RICCHEZZA" (A SUA IMMAGINE, OGGI 25 FEBBRAIO 2017) - Puntata particolare quella di A Sua Immagine andata in onda oggi, sabato 25 febbraio su Rai Uno. Protagonista del segmento Le Ragioni della Speranza è stato infatti Nek, nome d'arte di Filippo Neviani, il celebre cantante italiano che ha parlato a cuore aperto con don Davide Banzato. Il prete e l'artista hanno commentato insieme il vangelo di domani, domenica 26 febbraio: Matteo 6, 24-34, incentrato sull'importanza della fede come più grande delle ricchezze. Nel tracciare un parallelismo tra la vera ricchezza, l'amore di Dio, e quella fasulla (i beni materiali), Nek ha dichiarato:"Di indole quelli che vivono come me non si godono quello che il giorno ci prospetta, quindi non lo viviamo con la giusta importanza. Il vangelo parla di ricchezza e parla sempre dei beni materiali: la verità è che Dio ci chiede il nostro niente per darci il nostro tutto. D'altra parte lui dice che è nel niente che manifesterò la mia potenza". Parole importanti quelle confidate da Filippo Neviani al sacerdote patavino, frutto soprattutto di un'esperienza diretta. Anche nell'appuntamento di oggi, infatti, Nek ha ricordato come la riscoperta della fede e il riavvicinamento a Dio abbiano avuto un ruolo fondamentale sia nella sua vita privata che dal punto di vista lavorativo.

