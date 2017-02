ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN/ La coppia come si esibirà sulla pista da ballo di Rai 1? (Ballando con le stelle, 25 febbraio 2017)

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Oney Tapia, atleta paraolimpico di origini cubane. Arriva in Italia nel 2003, come giocatore di baseball, per prendere parte all' Old Rags Lodi e poi al Montorio Veronese. Periodo molto fruttuoso per lui, sia in campo amoroso che in quello sportivo. In Italia, Oney coltiva la sua passione anche per il rugby, e inizia la sua carriera come giardiniere. Il 25 maggio del 2011, mentre era a lavoro, un ramo di un albero lo colpisce alla testa, facendogli perdere totalmente la vista. Oney ha denominato quell'incidente come una benedizione, perchè in quell'esatto momento in cui ha scoperto di non poter vedere più, è rinata in lui una nuova persona. Coraggioso e amante dello sport, decide di avvicinarsi al mondo dell'atletica leggera, vincendo l'oro agli europei 2016 e l'argento nello stesso anno ai giochi paralimpici. Per rinascere bisogna morire; e quell'incidente è stato l'inizio di una nuova vita. Oney infatti dichiara che forse prima di quell'episodio pur vedendoci era cieco, oggi invece è cieco ma ci vede; perchè solo ora riesce ad apprezzare cose che prima magari alle quali non faceva nemmeno caso, e dava per scontate.

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: COPPIA FISSA ANCHE NELLA VITA PRIVATA (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Sua compagna in questo talent show è Veera Kinnunen; ballerina svedese. Inizia a muovere i suoi primi passi all'età di 7 anni, mescolando vari stili, dalla danza classica a quella contemporanea, alternando passi di jazz a quelli dei balli standard. A 19 anni si trasferisce in Australia, entrando a far parte della nota compagnia Burn the floor, grazie alla quale gira il mondo ma soprattutto si specializza nelle danze latino americane. Tanti successi a livello internazionale e mondiale, che dal 2008 condivide con un altro maestro di Ballando con le stelle: Stefano Oradei. Vera e Stefano, fanno coppia fissa non solo nel ballo, ma anche nella vita privata; insieme hanno aperto una scuola di danza a Stoccolma. Bella e solare, insegnante di danza ma anche di yoga. Ha tante passioni, tra cui la moda, infatti si diverte a disegnare gli abiti ai suoi allievi per le loro competizioni. Vera Kinnunen quando entra in sala prove, al primo incontro con Oney, energica più che mai gli tende la mano presentandosi e nello spiegare i passi si lascia toccare le caviglie per rendere a Oney più semplice l'apprendimento. Non sarà semplice, per nessuno dei due, ma vogliono mettercela tutta e conquistare la pista di Ballando con le stelle.

