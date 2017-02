Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 25 febbraio a LatteMiele: Capricorno, Ariete, Leone, Sagittario e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 25 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna anche per la giornata di oggi, 25 febbraio 2017, l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete ha una condizione di forza e deve trovare la volontà e le giuste coordinate per sfruttarla al massimo. Il Toro ha dei dubbi sulla sua situazione economica e un po' di nervosismo ha creato uno stato di instabilità che regalerà alcune situazioni di nervosismo e agitazione. Bisogna essere razionali per evitare errori di valutazione. Dal dieci marzo però arriverà Marte nel segno per un leggero transito che dovrebbe portare a delle novità soprattutto in ambito lavorativo. I Gemelli invece proprio in questo ambito hanno delle preoccupazioni che potrebbero creare dei momenti di grande rallentamento in alcune attività importanti. Attenzione però alle esagerazioni e a quando si pretende troppo dalle circostanze della vita. Forse è meglio essere calmi e cercare di trovare le giuste coordinate senza strafare.



TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Si trova in una condizione di forza che va sfruttata. Per tre mesi avrà una bella visibilità per avere qualcosa in più. Vuole portare avanti progetti e fare scelte importanti. Questo week end vuole amare e qualcuno sarà tentato da relazioni esterne a meno che non si ha una storia in crisi da tempo. Toro: Sempre con qualche dubbio per i soldi, adesso aumenta una certa instabilità sul piano del nervosismo. Però deve cercare di ragionare più che fare passi azzardati. Entro il 10 di marzo, con prima del transito di Marte, bisogna mettere a posto alcune situazioni rimaste in sospeso anche di tipo lavorativo. In amore chi è solo può non essere innamorato di nessuno e cercare l'amore. Chi invece ha un amore lo vive senza picchi di passionalità. Gemelli: Sono un po' preoccupati per questioni di lavoro. Questo sabato è di svago. Se le cose non vanno non devono esagerare nel pretendere troppo dalla loro vita e da quella degli altri. Chi lavora la domenica dovrà farsi scivolare le cose addosso, ma questa sera massimo relax. Cancro: Chi adesso vive una crisi di lavoro o è messo in discussione sa che almeno per tre mesi c'è una prova da superare. Tutto va affrontato con coraggio. Oggi è stanco e scombussolato. L'amore in questi giorni consola ma fino ad un certo punto. Leone: È una giornata limpida soprattutto per chi questa settimana ha avuto la possibilità di farsi notare ha avuto più riscontri. In generale si possono risolvere questioni di lavoro personali anche semplicemente trovando soluzioni diplomatiche. Questa giornata è solo limitata da una forte tensione o stanchezza. Vergine: Deve proporsi nuovi obiettivi. Qualcuno si propone di fare di più. Non è un periodo eccezionale per le finanze, ma bisogna affrontare le cose per quello che sono. Non deve sottovalutare piccoli nuovi inizi perché viaggeranno e andranno lontano.. Bilancia: In questi giorni è più reattiva e positiva. Oggi e domani sarebbe il caso di rinvigorire i sentimenti che sono stati un po' abbandonati negli ultimi giorni. C'è chi si rimette in gioco anche se stesso, qualcuno sta anche tentando la carta della trasgressione. Chi però ha due situazioni in ballo soprattutto in amore avrà qualche problema. Scorpione: Si trova in una condizione di lieve disagio fisico che passerà domani. Attenzione alle distrazioni. Se qualcosa oggi non va, è meglio rimandare a domani soluzioni, impegni e anche baci. Domenica è una giornata di recupero. Sagittario: Deve circondarsi di amici e di persone care. Non si preclude nulla quindi è una grande giornata e un grande periodo. Questo momento è utile per chi vuole mettersi in proprio. Incontri positivi. Capricorno: Rilancia la propria passionalità. È una persona molto rigida perciò chi non ha certezze per il futuro non ama. Questa giornata è abbastanza tranquilla. Domani l'amore recupera. Acquario: È abbastanza scatenato e addirittura desideroso di piccole grandi rivoluzioni personali. Sabato e domenica sono giornate molto utili per i sentimenti. Deve vivere rapporti migliori che sono quelli considerati liberi dal punto di vista mentale. Pesci: C'è un bellissimo novilunio che sarà attivo da lunedì. Gli ultimi giorni di questo mese di febbraio portano consigli e forse anche qualche buona novità. Le amicizie aiutano e l'amore può tornare molto importante. Novità a breve termine, entro poco.

© Riproduzione Riservata.