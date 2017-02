Perche Shady è triste / Amici 2017, la cantante trattiene le lacrime, ma Maria la scopre: la sua motivazione sorprende

Amici 2017, Shady trattiene le lacrime nonostante la vittoria contro Federica Carta; perchè? La motivazione della cantante (oggi 25 febbraio 2017) - "Stay Home" è questo il brano con il quale Shady si è esibita oggi nello speciale di Amici di Maria De Filippi. Contro di lei la quasi sempre imbattuta Federica Carta che questa volta non ce l'ha fatta a vincere contro una molto emozionata ed emozionante Shady. Tre a due le votazioni per lei che non è tuttavia apparsa particolarmente gioiosa per la sua vittoria, anche molto complicata. Shady, dopo aver vinto, è tornata a posto ma Maria De Filippi ha notato per prima lo stato d'animo della cantante. "Cos'hai Shady? Non mi sembri proprio felice?" ha allora chiesto la conduttrice di Amici, trovando di fronte i tentativi della ragazza di dissimulare. Shady ha tentato di trattenere le lacrime per non svelare a tutti cosa la tediasse, ma prima la De Filippi, poi Braga e infine Zerbi le hanno chiesto di sfogarsi e dire la sua. La cantante, con gli occhi lucidi, ha allora svelato con grande difficoltà che è il brano ad averle causato questo malumore: "Io sento particolarmente questo mio inedito, volevo cantarlo bene invece non ho dato il meglio, avrei potuto fare di più" ha allora svelato Shady quasi in lacrime. Nonostante le difficoltà dichiarate, Shady è comunque riuscita ad emozionare i professori, assicurandosi il punto e facendo vincere la sua squadra.

