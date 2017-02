RAZZIE AWARDS 2017 / Vincitori: gli Oscar ai film peggiori dell'anno vanno a...

VINCITORI RAZZIE AWARDS 2017, GLI OSCAR AI FILM PEGGIORI DELL'ANNO VANNO A... - A 24 ore dalla notte degli Oscar la tradizione non si smentisce e i Razzie Awards 2017 irrompono sulla scena mediatica con l'assegnazione dei premi per i peggiori film del 2016. La lista dei riconoscimenti comprende una serie di pellicole e di interpreti di primissima fascia: un esempio? Su tutti Batman v Superman: Dawn of Justice e Ben Affleck. Ma facciamo un po' d'ordine: qual è stato il peggior film "premiato" ai Razzie Awards 2016? Si tratta di Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party, regia di Dinesh D'Souza e Bruce Schooley. Lo stessa regista, Dinesh D'Souza, è risultato essere il peggiore attore in concorso battendo tra gli altri Ben Affleck, Robert De Niro e Ben Stiller. Dallo stesso film è emersa la vincitrice della categoria "Peggior attrice": Becky Turner ha battuto tra le altre Megan Fox e Julia Roberts, felici di lasciarle questo primato. Dicevamo molto male, o molto bene, a seconda dei punti di vista, Batman v Superman: Dawn of Justice: e in effetti da questo film sono venuti fuori il peggior attore non protagonista, Jesse Eisenberg, e la peggiore coppia Ben Affleck e Henry Cavill. La pellicola diretta da Ben Affleck si è anche affermata nelle categorie Peggior prequel, remake, rip-off o sequel e Peggior sceneggiatura: dove non era facile battere Suicide Squad. Insomma, la vittoria a tutti i costi non sempre è un bene...

