RECTIFY 4 / Anticipazioni puntata 25 febbraio 2017: una nuova vita per Daniel. Al via la quarta ed ultima stagione con Aden Young

RECTIFY 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Sky Atlantic di oggi, sabato 25 febbraio 2017, la quarta ed ultima stagione di Rectify 4, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, intitolati "Una casa divisa" e "Il tuorlo". Ultimo giro di boa, quindi, per il protagonista Daniel Holden e per la sua famiglia, in attesa di scoprire tutta la verità riguardo all'omicidio della giovane Hannah. Tuttavia, il creatore Ray McKinnon ha lasciato i fan con qualche dubbio di troppo proprio riguardo a questo particolare, durante un'intervista a Tv Line. Non è detto, infatti, che la trama ci illustrerà con chiarezza che cosa è successo quella tremenda notte, anche se la promessa è di soddisfazione piena. Perplessità espressa anche dal protagonista Aden Young, nonostante nel suo intervento abbia ricordato come il fulcro del drama non sia mai stato scoprire la verità sull'omicidio o la colpevolezza di Holden, quanto gli effetti della sua condanna sulla società e la famiglia. In questo quarto capitolo Daniel entrerà in una nuova fase. Lo spettro della colpevolezza sembra ormai dissipato alle sue spalle, ma rimane la crudeltà a cui è stato sottoposto negli anni di prigionia, l'annientamento della sua personalità e l'incapacità di relazionarsi in modo sano con le persone. Ecco che mentre ci avvicineremo al gran finale, e con noi Daniel verso la fine di una parentesi importante della sua vita, il protagonista ritroverà ciò che il carcere gli aveva completamente strappato: la speranza di ricominciare. Nei suoi desideri la volontà di non deludere ancora la famiglia, così come tutte le persone - vive o morte - che lo hanno aiutato. Ora non si sente più uno spreco, qualcosa da gettare via e per la prima volta inizia a pensare alla propria lotta, al significato della sua sopravvivenza. Ritroveremo Daniel a Nashville, dove ha deciso di ristabilirsi per ricominciare, mentre a Paulie, la famiglia Holden cerca di ricucire gli ultmi strappi dovuti all'aggressione di Daniel nei confronti di Teddy. Proprio quest'ultimo sarà ancora oggetto di confusione nel padre Ted, che si chiederà se sia giusto vendere il negozio, come vorrebbe Janet, o sostenere il proprio figlio. Nonostante le premesse e la volontà di Teddy, il suo matrimonio con Tawney sembra ormai naufragare definitivamente, ma i due raggiungeranno un comune accordo. In quest'ultimo capitolo della serie, fortemente voluto dall'emittente madre Sundance TV, conosceremo inoltre un nuovo personaggio. Si tratta di Chloe e verrà interpretata dall'attrice Caitlin Fitzgerald. Questa nuova figura entrerà in contatto con Daniel e riuscirà a scalfire la sua armatura.

RECTIFY 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "UNA CASA DIVISA" - Nel primo episodio di Rectify 4 conosceremo gli sviluppi della rivelazione precedente, riguardo alla possibilità che sia stato Trey ad uccidere Hannah, la fidanzatina di Daniel. Quest'ultimo ormai ha trovato un impiego come magazziniere a tempo pieno e si trova ora in una fase di vita completamente diversa da quella preceente. La realtà tuttavia, nonostante la libertà ritrovata, sembra andargli ancora stretta e lo spingerà a diventare ancora più chiuso rispetto a quanto abbiamo visto finora. La sua vita viene rallegrata in qualche modo dai coinquilini trovati grazie ad un progetto educativo e sociale volto a sostenere il reintegro degli ex detenuti. Nate è il terapeuta dal forte carisma che si occupa di indirizzarli al meglio ed in modo paterno, anche se non nasconde qualche comportamento un po' ambiguo. Daniel non si sentirà comunque a suo agio in questa nuova realtà e non riuscirà ad integrarsi nell'immediato.

RECTIFY 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 25 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "IL TUORLO" - Dopo aver conosciuto la nuova realtà che sta vivendo Daniel, il secondo episodio di Rectify 4 ci mostrerà come se la sta passando il resto della famiglia. L'ansia dovuta alla presenza di Daniel è scomparsa con la sua partenza, ma al suo posto si è creata una frattura insanabile. Soprattutto in Janet, che cerca disperatamente di tenere unita la famiglia. All'inizio la donna cercherà di occupare la mente con le faccende domestiche, per poi passare a progettare una vendetta verso Trey, che ha ricevuto un trattamento di favore non concesso invece al figlio. Intanto, Teddy e Tawney saranno alla ricerca di un terreno comune ed emotivo in cui potersi ritrovare. Il marito vorrebbe cambiare, ma la sfida sarà cambiare se stesso. In assenza di Daniel, Teddy non avrà infatti più alcun capo espiatorio dietro cui nascondersi.

© Riproduzione Riservata.