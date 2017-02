RICCARDO MARCUZZO/ Entrerà in una delle due squadre della fase del serale? (Amici 16, pomeridiano di oggi, 25 febbraio 2017)

RICCARDO MARCUZZO, LA SFIDA CON IL SUO RIVALE MIKE BIRD (AMICI 16 POMERIDIANO DI OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Riccardo Marcuzzo, 24 anni e classe '92, viene dalla provincia di Milano e scrive canzoni da quando aveva sette anni. Da novembre del 2016 è un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso nella scuola di Amici è stato abbastanza tortuoso: sin dall'inizio del programma vi è una sorta di competizione, che è stata definita da un docente come tra i due maschi alfa della scuola, con un altro allievo di Amici ovvero Mike Bird. Inoltre spesso e volentieri Riccardo, insieme ad altri allievi della scuola, non si sono contraddistinti per rispetto ed educazione nei confronti dei docenti. Questa cosa è costata ad alcuni diversi provvedimenti disciplinari: Riccardo, ad esempio, è stato sospeso per un pomeridiano del sabato, inoltre gli è stata negata la possibilità di pubblicare un singolo su una nota piattaforma di internet che mette in vendita i singoli degli artisti. Speriamo che il ragazzo abbia imparato a controllarsi anche perché la corda, quando la tiri troppo, si sa che si spezza. Inoltre Riccardo, contrariamente a molti suoi compagni, ha avuto la fortuna di esibirsi quasi sempre durante le puntate del sabato. Questo ha comportato la possibilità di far conoscere, al pubblico a casa, il proprio talento ed i propri inediti che non è cosa da poco. Durante l'ultima puntata, andata in onda sabato 18 febbraio 2017, lo abbiamo visto sfidarsi con il suo eterno rivale: Mike Bird il quale canta un suo inedito in inglese. Riccardo in quell'occasione ha cantato il suo nuovo inedito, intitolato Diverso, una canzone che è piaciuta molto alla commissione. I docenti Zerbi, Moro e Di Francesco votano per Riccardo mentre Boosta ed Alex Braga votano Mike ma fanno i complimenti anche a Riccardo in quanto lo trovano molto migliorato nel canto.

RICCARDO MARCUZZO, LA DISCUSSIONE CON FEDERICA CARTA (AMICI 16 POMERIDIANO DI OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Riccardo ha tutte le caratteristiche per andare avanti positivamente nel programma, dovrebbe solamente imparare a concentrarsi sul suo percorso senza pensare ai dissapori con i suoi compagni. Ultimamente, ad esempio, è stato protagonista di un'accesa discussione con la cantante Federica Carta. Riccardo difende l'allievo, suo eterno rivale, Mike Bird dalle parole della cantante della scuola. Quest'ultimo è colpevole di aver optato per la sfida a tre proponendo, per l'eliminazione dalla scuola, il cantante Michele il quale è molto amico di Federica. Riccardo si è intromesso , prendendo le difese di Mike, con frasi alle quali Federica non ha potuto fare altro che annuire. Riccardo forse, anziché mescolarsi in questioni che non lo riguardano, dovrebbe pensare a studiare ed ad impegnarsi nel suo percorso. È già sulla buona strada dato che tutti si sono accorti del suo miglioramento sia nel canto, sia nei testi delle canzoni che scrive di suo pugno.

RICCARDO MARCUZZO, L’ALLIEVO NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI 16 POMERIDIANO DI OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Nella puntata di questo pomeriggio tutti si aspettano un Riccardo concentrato, impegnato, rispettoso dei compagni e dei docenti. L'educazione e l'umiltà, in fin dei conti, sono gli aspetti che fanno progredire le persone in qualsiasi campo. Chissà che, così facendo, non avremo la possibilità di ascoltarlo di più e di vederlo esibirsi più spesso, come agli inizi del programma. Dobbiamo dire che la scelta sta a lui: la voce profonda c'è insieme all'appoggio del pubblico. Riccardo dovrà impegnarsi ancora di più per conquistare la fiducia di tutta la commissione di canto, cercando di non perdere quella che si è guadagnata con tanti mesi di duro lavoro fatto dal mese di novembre sino ad adesso. Non possiamo che fare a Riccardo Marcuzzo un grosso in bocca al lupo, con l'auspicio che possa entrare come concorrente in una delle due squadre della fase serale del programma.

