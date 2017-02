ROBERTA BRUZZONE/ La criminologa giudice speciale nello show di Rai1 (Ballando con le stelle, puntata 25 febbraio 2017)

ROBERTA BRUZZONE, LA GIUDICE DEL TALENT DI RAI 1: LA CRIMINOLOGA PER UNA SCELTA A SORPRESA (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017) - Roberta Bruzzone sbarca su Rai 1. Sulle frequenze della prima rete nazionale questa sera va in onda la tanto attesa prima puntata stagionale del talent Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli. Un format di grande successo che quest’anno preved l’aggiunta di un giudice speciale che cambierà di volta in volta. Stiamo parlando naturalmente della nota criminologa. Una scelta che ha destato una certa sorpresa nel pubblico e negli appassionati del programma, ma che senza dubbio accresce l’attesa per vedere come se la caverà in questa nuova veste, piuttosto lontana dall’ambito in cui solitamente opera. Non resta che sintonizzarci a partire dalle 20.35 su Rai 1 per non perdersi i suoi primi interventi a Ballando con le stelle.

ROBERTA BRUZZONE, LA GIUDICE SPECIALE DEL TALENT DI RAI 1: LA CARRIERA (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017) - Roberta Bruzzone è nata a Finale Ligure nel luglio del 1973. Nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo avuto in tantissimi casi di cronaca nera nelle vesti di esperta di criminologia, è stata anche docente presso la Libera Università Mediterranea Jean Monnet e l’Università telematica Nicolò Cusano. È salita alla ribalta delle cronache per il suo coinvolgimento nelle indagini per il delitto di Avetrana come consulente della difesa di Michele Misseri. Durante il processo, la Bruzzone si ritrovò clamorosamente a testimoniare, in quanto lo stesso Misseri le aveva confidato in carcere che sarebbe stata sua figlia Sabrina ad uccidere Sarah Scazzi. La Bruzzone è stata consulente per altre vicende di cronaca nera tra cui la strage di Erba. Dal 2010 al 2015 ha preso parte alla trasmissione di Real Time, Donne mortali, ed è spesso stata spesso ospite di diverse trasmissioni televisive.

