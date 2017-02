ROBERTO MANCINI/ Il note allenatore sarà Ballerino per una notte (Ballando con le stelle 2017, oggi 25 febbraio)

ROBERTO MANCINI, L’ALLENATORE OSPITE NEL VARIETÀ DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Questa sera, sabato 25 febbraio va in onda la prima puntata di Ballando con le stelle, edizione 2017, condotto anche quest'anno da Milly Carlucci, che avrà al suo fianco Paolo Belli e l'immancabile orchestra. Sono tante le sorprese di quest'anno, tra tutte la presenza in giuria della criminologa Roberta Bruzzone, che sarà chiamata a fare da supporto alle coppie in gara e a tratteggiare un loro profilo psicologico. Chissà se la Bruzzone si soffermerà anche sul primo ospite del 2017, Roberto Mancini, allenatore di fama internazionale, dal glorioso passato come calciatore. È la prima volta che Mancini si esibisce, nelle vesti di ballerino per una notte, all'interno del talent di Rai 1o condotto da Milly Carlucci.

ROBERTO MANCINI, L’ALLENATORE OSPITE NEL VARIETÀ DI MILLY CARLUCCI: TRA JUVE E MILAN (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Nelle ultime ore il nome di Roberto Mancini è accostato a due delle panchine più importanti in Italia, quelle di Juventus e Milan. Da una parte i bianconeri attendono di conoscere il futuro di Massimiliano Allegri. Previsto un incontro tra le due parti a marzo, quando Allegri chiarirà le sue intenzioni in vista della prossima stagione. Se il tecnico livornese dovesse lasciare Torino, la dirigenza juventina tenterebbe l'assalto a Mancini, attualmente disoccupato, dopo l'addio ai colori nerazzurri in estate, quando gli subentrò Frank De Boor, con scarsi risultati però. A riferire il possibile interesse della Juve per il tecnico di Jesi è l'edizione cartacea de Il Corriere dello Sport, notizia poi ripresa dai principali siti di informazione. Sempre stando alle ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport, ci sarebbe anche un possibile interesse della coppia Fassone-Mirabelli, che dopo il closing si insedieranno a Casa Milan con l'arrivo della nuova proprietà di Sino-Europe. Fassone e Mirabelli conoscono molto bene l'allenatore marchigiano per i suoi trascorsi in nerazzurro.

ROBERTO MANCINI, L’ALLENATORE OSPITE NEL VARIETÀ DI MILLY CARLUCCI: LA NUOVA FIDANZATA E BIOGRAFIA (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - A fine gennaio, Roberto Mancini è stato pizzicato per le strade di Roma in compagnia del figlio e, sopratutto, della sua nuova fidanzata. Il suo nome sarebbe Silvia e i due erano già stati fotografati dai paparazzi in occasione di una loro vacanza a St. Barths. I due si trovavano nel centro di Roma per acquistare un paio di scarpe al figlio di lui, a testimonianza di come la ragazza sia entrata già a far parte delle dinamiche più comuni di una famiglia. Roberto Mancini nasce a Jesi nel 1964. Milita, come calciatore, nella Sampdoria dal 1982 fino al 1997, diventando una bandiera del club blucerchiato, grazie sia in campo nazionale che estero. Inizia la sua carriera da allenatore nella Fiorentina, ma è all'Inter che vive la sua migliore stagione di successi, venendo poi esonerato dopo la vittoria di uno scudetto. Arriva quindi l'esperienza in Inghilterra, al Manchester City, con cui vince una Fa Cup e una Premier League. Il ritorno a Milano, sponda Inter, non è fortunato, e dopo due anni le strade di allenatore e club si dividono.

