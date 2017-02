ROCIO MUNOZ MORALES/ L'attrice e modella con una parrucca bionda nello studio di Maria De Filippi (C’è posta per te, oggi 25 febbraio 2017)

ROCIO MUNOZ MORALES, LA MODELLA OSPITE NEL VARIETÀ DI MARIA DE FILIPPI (C’È POSTA PER TE, 25 FEBBRAIO 2017) - Questa sera, sabato 25 febbraio 2017 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per te, il famoso programma ideato dalla conduttrice Maria De Filippi. Anche in questa occasione non mancheranno le storie, pronte a fare commuovere il pubblico, e gli ospiti che ogni settimana contribuiscono a realizzare un sogno. Tra gli ospiti ci sarà invece Rocio Munoz Morales L'attrice, compagna di Raoul Bova che non ha occhi che per lei, è stata spesso chiacchierata negli ultimi tempi per una presunta nuova gravidanza. Raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Oggi Rocio Munoz Morales - di recente anche ospite a Sanremo 2017 insieme al compagno - ha smentito la presunta gravidanza. Al, momento Rocio Munoz Morales è in onda sul piccolo schermo di Rai 1 in Un passo dal cielo 4, sempre nei panni del personaggio di Eva. Proprio quest'ultima ha deluso profondamente Vincenzo Nappi, avvicinandosi a Fedez e lasciando San Candido. Più tardi, la vedremo al centro dello studio di C'è posta per te con indosso una parrucca bionda: curiosi di scoprire perchè?

ROCIO MUNOZ MORALES, LA MODELLA OSPITE NEL VARIETÀ DI MARIA DE FILIPPI: LA CARRIERA (C’E’ POSTA PER TE, 25 FEBBRAIO 2017) - Rocio Munoz Morales nasce a Madrid il 10 giugno 1988, è un'attrice, una conduttrice e fa anche la modella. Viene conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione, come insegnante di danza e coreografa, all'equivalente spagnolo del programma che in Italia prende il nome di Ballando con le stelle! Lavora con Julio Iglesias, con il quale parte per il tour in giro per il mondo, e prende parte a diverse serie televisive. Partecipa ad una serie che presenta un'impronta musical, presta il suo volto come testimonial a diversi brand di grande fama mondiale. Prende parte, come attrice, ad un film di produzione tedesca intitolato The Glorious Seven e debutta in Italia come attrice nel film che vede alla regia Paolo Genovese, Immaturi - Il viaggio, prodotto da Medusa. Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla meglio nel 2015: è in questo periodo che Rocio inizia a recitare nella serie televisiva di Rai 1 Un Passo dal cielo. Sempre nel 2015, più precisamente dal 10 al 14 febbraio, la vediamo sul palco dell'Ariston: Rocio, durante questo periodo, è accanto al conduttore Carlo Conti e le cantanti Arisa ed Emma nella conduzione del Festival di Sanremo. Rocio è stata scelta come volto per un famoso brand che tratta abiti da sposa, oltre ad essere molto conosciuta per essere la compagna dell'attore Raoul Bova.

