Rocio Munoz Morales e Raoul Bova / Matrimonio? Niente nozze per ora: la rivelazione dell'attrice spagnola

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, nessun matrimonio in arrivo: l'attrice spagnola smentisce i gossip - "Siamo sposati nell'anima"; con queste parole, in una recente intervista al settimanale Oggi, la bella Rocío Muñoz Morales allontana ogni indiscrezione circa un eventuale matrimonio con Raoul Bova. La bellissima coppia è inseparabile e l'amore cresce giorno dopo giorno, ma le nozze per ora non sono previste e, con loro, neppure un altro bebè. "In futuro, si vedrà. E non abbiamo neanche in progetto di allargare la famiglia" ha infatti aggiunto Rocio che, oltre a smentire i gossip delle ultime settimane, è tornata a parlare del suo rapporto con Raoul: Raoul è un uomo molto serio. Col tempo, abbiamo imparato a conoscerci. E ci capiamo sempre di più. È il classico uomo che ama ricevere attenzione dalla propria donna - spiega -. Gli piace essere coccolato. Siamo una bella squadra. Io sono più pratica: penso a cosa si mangia, a pagare le bollette, a organizzare le giornate della bambina. Lui è un uomo di grandi sorprese, ha gesti da principe azzurro".

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, nozze e secondo bebè forse in futuro: le recenti rivelazioni dell'attore - "La cosa che mi dà più fastidio è essere considerato il classico uomo che lascia la moglie per una più bella, per una più giovane. Ok, Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona": con queste parole Raoul Bova, nel corso de L'Intervista di Maurizio Costanzo, ha raccontato l'amore con Rocio Munoz Morales. Non solo la ragazza col "bel sedere" di una scena di Immaturi - il viaggio, ma una donna dalla forte personalità e dal cuore grande. Rocio ha conquistato Raoul che ha deciso di chiudere una pagina del suo passato e vivere questo nuovo amore senza timore del domani. Insieme hanno messo al mondo la piccola Luna e inevitabilmente oggi si inizia a supporre che per la coppia potrebbe arrivare a breve il momento di convolare a nozze. Indiscrezioni che, tuttavia, vengono messe a tacere proprio dall'attrice spagnola nella recente intervista.

© Riproduzione Riservata.