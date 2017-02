SELVAGGIA LUCARELLI/ Sarà giudice nel varietà di Rai 1 condotto da Milly Carlucci (Ballando con le stelle, 25 febbraio 2017)

SELVAGGIA LUCARELLI, L’OPINIONISTA NELLA GIURIA DEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCY (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Questa sera, sabato 25 febbraio torna Ballando con le stelle con l'edizione 2017 condotta come sempre da Milly Carlucci. In giuria, così come lo scorso anno, ritroveremo Selvaggia Lucarelli, firma de Il Fatto Quotidiano e uno dei personaggi social più cliccati dagli internauti. Due edizioni fa sedeva, tra virgolette, in panchina. Lo scorso anno la promozione in giuria. Quest'anno la riconferma, per quello che possiamo definire come valore aggiunto per la trasmissione di Milly. Per Selvaggia le porte della televisione si sono spalancate, letteralmente.

SELVAGGIA LUCARELLI, L’OPINIONISTA NELLA GIURIA DEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCY: LE SUE DICHIARAZIONI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - In un'intervista rilasciata a Blogo, Selvaggia Lucarelli ha parlato del suo doppio impegno che la vedrà protagonista il venerdì alla seconda stagione di Eccezionale Veramente, il talent sulla comicità in onda su La7 (con Diego Abantantuono), e Ballando con le stelle, sempre in prima serata, su Rai Uno. Nel corso della chiacchierata con Blogo, la Lucarelli ha spiegato che all'interno del talent di Rai Uno utilizzerà una delle sue migliori armi, l'ironia. ''Tendo ad essere ironica perché - ha spiegato la Lucarelli - di ballo non ci capisco nulla''. Non è mancata nemmeno una frecciatina alla sua avversaria della scorsa edizione, Asia Argento, che rientrava, secondo Selvaggia Lucarelli, in quei concorrenti che ''si convincono di essere degli etoile mancati''. A questi la giudice riserva un trattamento più severo, ritenendoli, tra le altre cose, aspiranti comici, dunque perfetti, ironicamente parlando, per partecipare ad un altro talent dove lei è protagonista, sempre in giuria, Eccezionale Veramente, su LA7 in prima serata il venerdì.

SELVAGGIA LUCARELLI, L’OPINIONISTA NELLA GIURIA DEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCY: ECCEZIONALE VERAMENTE, LE DICHIARAZIONI (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Nel corso della stessa intervista rilasciata a Blogo, Selvaggia Lucarelli ha anche parlato della sua esperienza, per il secondo anno consecutivo, nella giuria di Eccezionale Veramente. Al suo fianco, quest'anno, anche Francesco Facchinetti, suo manager, che l'ha definita bonariamente ''una str**za''. In merito all'affermazione spiritosa del suo manager, la Lucarelli ha affermato che il suo essere 'str**za' all'interno del talent di La7 è un'utilità sociale, così ha definito il suo comportamento, poiché un comico che non fa ridere è ''da bloccare subito''. Inoltre la Lucarelli ha rivelato un retroscena grottesco, accaduto prima della registrazione della puntata, che ha avuto per protagonista una concorrente, che ha minacciato il suicidio o di far saltare in aria lo studio con una bomba per via dell'esclusione rimediata lo scorso anno, quando a votare contro di lei fu anche Selvaggia Lucarelli (e gli altri giudici). Da allora l'ex concorrente ha iniziato ad insultare Selvaggia sulla sua pagina Facebook, fino all'epilogo di qualche giorno fa, quando sono stati chiamati i carabinieri. ''L'ha presa bene'', ha concluso sarcasticamente il giudice.

SELVAGGIA LUCARELLI, L’OPINIONISTA NELLA GIURIA DEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCY: LA POLEMICA BALIVO-LEOTTA (BALLANDO CON LE STELLE, 25 FEBBRAIO 2017) - Qualche giorno fa, Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua sulla querelle tra Caterina Balivo e Diletta Leotta, per via dell'abito indossato dalla presentatrice Sky in occasione della sua ospitata al Festival di Sanremo, che ha portato la conduttrice di Detto Fatto (Rai Due) a scrivere un post su Twitter infelice, per cui si è poi scusata con la diretta interessata. La Lucarelli ha preso le difese della Leotta, dichiarando di essere basita dai commenti definiti assurdi contro la giornalista della pay tv di Murdoch, riportando i tweet non soltanto della Balivo ma anche il commento di Elisa D'Ospina, nota modella curvy, tra le più famose in Italia, e reduce dall'esperienza in qualità di giurata all'interno dello show Miss Italia, condotto quest'anno in prima serata su La7 da Francesco Facchinetti.

