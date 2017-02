SERENA DE BARI / La new entry della scuola: si esibirà tra le polemiche? (Amici 16, pomeridiano, 25 febbraio)

SERENA DE BARI, ENTRA NELLA SCUOLA TRA LE POLEMICHE (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Tra poche ore ritorna sulle frequenze di Canale 5 l’appuntamento con il talent Amici di Maria De Filippi con una nuova puntata del pomeridiano. Tra i concorrenti ancora in gara e quindi in lizza per l’accesso alla fase serale c’è la giovane cantante Serena De Bari da poco entrata nella scuola di Amici a spese di Elisa Vismara battuta nella sfida andata in scena lo scorso sabato 18 febbraio. Anche in questo caso è stato il giudice esterno Alessandro Massara a risultare decisivo, facendo insorgere i tantissimi fan che hanno sostenuto fino all’ultimo la stessa Vismara. Sui social le teorie complottiste non si sono fatte attendere, dal momento che in molto sostengono esserci una profonda amicizia tra Massara e Luca Venturi, produttore di Serena. Inoltre la cantante si è presentata in sfida con un inedito, Urlo sul mondo, che per molti utenti non è altro che una versione rimaneggiata del brano già cantato da un'altra artista. Sui social la De Bari ha voluto rispondere a tutti coloro che l'attaccavano. Ha in poche parole spiegato a tutti i complottisti in giro che il brano appartiene alla sua casa di produzione e che, dopo un arrangiamento e alcune parole in aggiunta, è stato da lei riproposto dopo che nel 2008 l'aveva cantato, in altra versione, Barbara Monte.

SERENA DE BARI, PRONTA PER UNA NUOVA SFIDA (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Nella prossima puntata ci sarà la prima sfida per Serena, dal momento che nella puntata pomeridiana è stata nominata da Giada, allieva della scuola fin dall'inizio del programma. Lo scontro tra le due si baserà su un brano inglese e l'unica canzone che rispetta i dettami, all'interno dell'elenco dei cavalli di battaglia di Serena, è 'Im not he only one'. In merito Serena si è detta alquanto fiduciosa, sottolineando come l'inglese non le faccia paura, come gli altri concorrenti pensano. Ribadisce inoltre di parlare anche bene il francese. Guardando agli altri poi, ha detto di vedere un po' di timore nei suoi riguardi, proprio per questo si è scatenata una tale rivalità. La De Bari è nata a Bisceglie ma vive a Molfetta in provincia di Bari. Serena seguendo le orme del padre chef, ha frequentato l’istituto alberghiero ma la sua più grande passione è la musica ed ha come modelli di riferimento Mina e Pink.

