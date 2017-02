SHOWGIRL/ Su Canale Nove il film con Kyle MacLachlan, Gina Gershon, Elizabeth Berkley e Gina Ravera (oggi, 25 febbraio 2017)

SHOWGIRLS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Showgirls, il film in onda su Canale Nove oggi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 23.00. Una pelliola a sfondo erotico realizzata nel 1995 negli USA. Il film ha come attori principali Kyle MacLachlan, Gina Gershon, Elizabeth Berkley e Gina Ravera. La pellicola è già stata trasmessa molte volte nei palinsesti televisivi, quindi non è da consifìderarsi una prima visione.

SHOWGIRLS, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 25 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Nomi Malone è una giovane molto ribelle. La ragazza è da sola in mezzo alla strada. Cerca di trovare un passaggio, per giungere a Las Vegas. Grazie ad alcuni automobilisti generosi, la donna riesce ad arrivare a destinazione. Non appena Nomi scende dall'auto di un uomo che le ha dato l'ultimo passaggio, costui improvvisamente le ruba la valigia. La ragazza cerca di sventare il tentativo di furto, ma il suo accompagnatore è molto furbo e fugge a tutta velocità con la sua macchina. Nomi non sa dove andare a vivere. Dopo vari tentativi, trova finalmente un alloggio. La donna si rifugia nell'abitazione di Molly. Costei è la costumista del casinò della città di Las Vegas. Successivamente, la costumista presenta a Nomi una donna di nome Cristal. Quest'ultima organizza degli spoglierelli. In un primo momento, Cristal non considera molto la Malone, ma in seguito le due stringono amicizia. Cristal allora inizia a far fare a Nomi delle esibizioni di lap-dance, in cui è presente il suo uomo, che si chiama Zack. La Malone fa un provino per lavorare nello Stardust, che è appunto il famoso casinò di Las Vegas. La ragazza passa le selezioni e diviene l'amante di Zack. Non appena Cristal scopre il rapporto clandestino tra il suo uomo e Nomi, ne rimane molto delusa. Presa dalla rabbia, cerca in tutti i modi di impedire alla Malone di fare carriera, esibendosi come ballerina all'interno dello Stardust. A questo punto la Malone, per liberarsi di Cristal, attenta alla sua salute. La ragazza fa cadere infatti la donna dalle scale, procurandole una dolorosa frattura. Sbarazzatasi di Cristal, Nomi diventa la star degli spettacoli del casinò. La sua carriera decolla e lei ha una grande popolarità. Molly allora litiga con Nomi, accusandola di essere diventata molto cinica. Le due donne però, dopo essersi chiarite si presentatno alla festa di Zack dove sono state invitate, qui Molly incontra un uomo di nome Andrew Carver, durante la festa, gli uomini di Carver violentano la giovane. Nomi a questo punto prega Zack di denuciare Andrew, ma il direttore del casinò la prega di lasciar perdere. La Malone allora si fa giustizia da sola e picchia in maniera selvaggia Carver. In seguito fugge e trova un passaggio grazie ad un automobilista. Costui è l'uomo che le aveva rubato al valigia, all'arrivo della donna a Las Vegas.

