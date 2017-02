SIMONA VENTURA/ La presentatrice ospite da Maria De Filippi con una parrucca gialla (C’è posta per te, oggi 25 febbraio 2017)

SIMONA VENTURA, LA PRESENTATRICE OSPITE NEL VARIETÀ DI MARIA DE FILIPPI: LA PARRUCCA BIONDA (C’E’ POSTA PER TE, 25 FEBBRAIO 2017) - Simona Ventura sarà ospite della trasmissione C'è posta per te, nella puntata di questa sera, sabato 25 febbraio 2017: la conduttrice verrà accolta dalla padrona di casa di Canale 5 Maria De Filippi, reduce dall'esperienza brillante sanremese. La Ventura è una delle tante stelle dello spettacolo che la De Filippi invita di consuetudine nel suo programma, personaggi televisivi, attori celebri, cantanti e soubrette che hanno il compito di ascoltare le tante storie di gente comune, di rassicurare e dare un poco di conforto: in questo caso, invece, la Ventura sarà protagonista di un siparietto comico allegro e leggero, per stemperare i racconti e le vicissitudini toccanti della trasmissione. A mandare posta a Simona, infatti, sarà una delle comiche più divertenti, sarcastiche e satiriche di tutta la televisione italiana, la mordace Luciana Littizzetto: dalle immagini delle anticipazioni di sabato 25 febbraio, vediamo proprio Simona Ventura, Luciana Littizzetto, Rocio Munoz Morales (attrice di fiction e compagna di Raul Bova) e la stessa ospite di casa, Maria, indossare tutte un'ironica parrucca bionda e improvvisare un divertente balletto!

SIMONA VENTURA, LA PRESENTATRICE OSPITE NEL VARIETÀ DI MARIA DE FILIPPI: IL SUO ULTIMO LAVORO IN TV (C’E’ POSTA PER TE, 25 FEBBRAIO 2017) - Simona Ventura ha partecipato all'Isola dei Famosi come naufraga: la conduttrice italiana ha fatto parlare molto di sè per essersi messa in gioco ed essersi posta dall'altra parte del gioco, da storica conduttrice del format nato in Rai (poi passato alla conduzione di Alessia Marcuzzi su Canale 5) a vera e propria naufraga. Con il suo programma Selfie - Le cose cambiano, dove aiutava la gente ad apprezzarsi, assieme ad ospiti, coach ed opinionisti, la Ventura ha riscosso un discreto successo, imponendosi nuovamente al pubblico italiano per simpatia, freschezza, ironia e verve: la prova vivente che nella vita è utile rigenerarsi e rinnovarsi completamente, accettando sfide e nuove opportunità. L'esperienza di Selfie su Canale 5 ha consacrato un nuovo duo di primedonne della televisione italiana, la coppia Ventura-De Filippi, due donne completamente diverse, con uno stile differente ma con una grande personalità innata, capaci di intrattenere e influenzare le tendenze attuali. Cosa avranno preparato per la serata di oggi?

