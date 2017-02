SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI / Lo scorso anno le prove generali, e adesso? (Ballando con le stelle 2017, puntata 25 febbraio)

SIMONE MONTEDORO CON ALESSANDRA TRIPOLI, LO SCORSO ANNO LE PROVE GENERALI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Questa sera va in onda su Rai 1 il primo appuntamento della nuova edizione di Ballando con le stelle 2017 condotta da Milly Carlucci e Paolo Belli. Tra i concorrenti che vi prendono parte c’è il noto attore romano Simone Montedoro al cui fianco ci sarà la ballerina professionista Alessandra Tripoli. Tutti lo conoscono come il Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo, che da filo da torcere al suo amato suocero, interpretato da Nino Frassica ma Montedoro vanta diverse partecipazione in altri progetti artistici di successo. Nella vita di tutti i giorni frequenta un corso di pugilato, e lo sport è la parola d'ordine in casa Montedoro, in quanto la sua compagna è Lara Carnevale che ha una grande passione per l'atletica leggera. I due sono diventati genitori nel 2014. In passato aveva fatto parlare di se nel 2012 per un presunto flirt con Manuela Arcuri. Non è la sua prima apparizione nel programma della Carlucci in quanto un anno fa Simone ha partecipato a Ballando con le stelle, come ballerino per una notte riscontrando molto successo e ricevendo i complimenti da Carolyn Smith, la quale chiede espressamente a Milly di convincerlo a partecipare alla successiva edizione al talent show come concorrente ufficiale. In quella serata Simone era stato accompagnato in pista proprio da Alessandra Tripoli, un segno del destino. Nel video anteprima Aspettando Ballando con le stelle 2017 pubblicato sul sito RaiPlay,in sala prove Montedoro è apparso un pò pignolo, dimostrando di voler imparare al meglio le coreografie e tutti i passi. Simone ha anche affermato che per lui l'importante è partecipare, pensiero non condiviso da Alessandra che vorrebbe arrivare sul podio.

SIMONE MONTEDORO CON ALESSANDRA TRIPOLI, LA BIOGRAFIA DELLA BALLERINA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Alessandra ha origini palermitane; inizia la sua carriera da ballerina a 7 anni, innamorandosi subito delle danze latino americane alle quali dedicherà anni di studio. Ed è proprio in pista che incontra l'amore: Luca Urso, con il quale partecipa a molte competizioni italiane e internazionali, arrivando ad ottenere diverse vittorie. Diventa maestra a Ballando con le stelle nel 2014, dove gli verrà affidato come partner Enzo Miccio, il famosissimo wedding planner, che dovrà abbandonare il talent show di Milly Carlucci per un incidente al piede. Nel 2016 ha convolato a nozze con il suo Luca, e per un matrimonio romantico e tradizionale decide di affidarsi proprio a Enzo Miccio. Non resta che vedere cosa riuscirà a fare al fianco di Simone Montedoro che nello scorso anno ha ben figurato come ballerino per una notte.

