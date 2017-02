SONO INNOCENTE/ Anticipazioni puntata 25 febbraio 2017: le storie di Gerardo De Sapio e Vittorio Luigi Colitti

SONO INNOCENTE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017: GERARDO DE SAPIO - Torna Alberto Matano sul piccolo schermo di Rai 3 con una nuova puntata di Sono Innocente: la prima storia che ascolteremo stasera, sabato 25 febbraio 2017, è quella di Gerardo De Sapio, brigadiere dei Carabinieri di Avellino. Un agente che ha passato trent’anni in prima linea, pronto a lottare, indagare e contrastare la criminalità organizzata e che, di punto in bianco, l’8 marzo del 2008 viene arrestato su disposizione della Dda di Napoli. Il motivo? Favoreggiamento al clan genovese, avrebbe avuto contatti proprio con la mafia. Il brigadiere dovrà trascorrere 19 giorni all’interno del Carcere di Santa Maria Capua Vetere, e solamente l’anno seguente tutte le accuse cadranno e lui verrà dichiarato assoluto “per non aver commesso il fatto”. Come sempre, il conduttore di Sono Innocente introdurrà per il pubblico la drammatica vicenda che lo ha visto purtroppo protagonista, per poi lasciare spazio alle parole di Gerardo, pronto a raccontare se, e come, è riuscito a rialzarsi dopo aver attraversato un tunnel tanto oscuro.

SONO INNOCENTE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 FEBBRAIO 2017: VITTORIO LUIGI COLITTI - Si passerà poi alla vicenda di Vittorio Luigi Colitti a Sono Innocente: Vittorio è stato accusato dell’omicidio di Giuseppe Basile, un consigliere dell’Italia dei Valori morto nella notte tra il 14 e il 15 giugno del 2008. Un omicidio da Vittorio mai commesso e per il quale è stato definitivamente assolto e riconosciuto innocente il 28 maggio 2013, con una sentenza irrevocabile e definitiva. Vittorio Luigi Colitti era giovanissimo, neanche 18 anni, quando tutto questo è cominciato e purtroppo, le conseguenze di quello che ha dovuto affrontare hanno lasciato il segno sulla sua persona e sulla sua salute.

