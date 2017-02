STANDING OVATION, LE PAGELLE DELLA SECONDA PUNTATA: I VOTI AI PROTAGONISTI E ALLA GIURIA - La seconda puntata di Standing Ovation va in archivio ed ecco puntuali le nostre pagelle per commentare la serata. Cominciamo dai protagonisti, quindi dai vincitori Alessia e Mario. Il loro legame è forte, si vede e sul palco sono coinvolgenti. Ottengono il consenso della giuria e del pubblico, si aggiudicano meritatamente la puntata: voto 7,5. Elsa e Stefano si giocano la permanenza nello show con una coraggiosa e apprezzabile interpretazione de 'La Canzone dell'amore perduto' di Fabrizio De Andrè. Scelta migliore non potevano fare: voto 7. Al terzo posto Valerio e Fabiola, di certo non indimenticabili per la loro performance canora. Lasciano il segno, almeno dal punto di vista visivo. Il ciuffo colorato del ragazzino e i battibecchi con la Bertè sono uno spasso: voto 7. Alla giuria, composta da Nek, Loredana Bertè e Romina Power diamo un 5. I primi due isolano Romina, che troppo spesso dà la sensazione di essere eccessivamente benevola nei confronti dei concorrenti. Trio mal assortito.

