STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: C'è posta per te, L'era glaciale 4: continenti alla deriva e Beverly Hills Cop II (sabato, 25 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 25 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, il palinsesto delle reti Mediaset offre una vasta scelta tra programmi televisivi, film e telefilm da poter scegliere stando comodamente seduti sul divano di casa. Come di consuetudine, Canale 5 propone una nuova puntata di C'è posta per te, Italia 1 invece, dedica tutta la serata all'animazione e Rete 4 si propone un film d'azione e commedia che vede protagonista Eddie Murphy. I canal minori di Mediaset invece sono tutti concentrati su film che è chiaro trattano temi e generi diversi tra loro, si va dal drammatico alla commedia e dalla fantascienza ai cartini animati. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Si parte con un appuntamento fisso del sabato sera Mediaset, ovvero il programma di Maria de Filippi, reduce dal successo di Sanremo. Si tratta di C'è posta per te, che anche stasera proporrà storie commoventi e divertenti. A seguire il TG5. Italia Uno invece pensa al pubblico più giovane mandando in onda dei lungometraggi a cartoni animati tanto in prima che in seconda serata. Si tratta di L'era glaciale 4, ennesimo episodio della fortunata serie che ha come protagonisti degli animali preistorici, e a seguire L'impero dei Lupin, anime giapponese che racconta le vicende rocambolesche del noto ladro gentiluomo Arsenio Lupin. Rete Quattro mette in programma a sua volta due film sia in prima che in seconda serata.

Prima va in onda Beverly Hills Cop 2, divertente e scanzonato poliziesco che ha come protagonista Eddie Murphy, a seguire, per la serie I Bellissimi di Rete Quattro, viene proposto il film western/fantastico Dead in Tombstone che parla di un uomo che stringe un patto con Satana, interpretato da Mickey Rourke. Altri film in prima serata sono previsti su La 5, iris e Italia 2.

La 5 propone un film drammatico della serie Inga Lindstrom dal titolo Una scintilla d'amore, che racconta la storia di una donna che viene abbandonata con sua figlia dal marito, ma ben presto, complice un incendio, comincerà una nuova vita. Su Iris, per il ciclo C'era una volta in Puglia, va in onda il film commedia Com'è dura l'aventura, un classico della comicità italiana interpretato da Lino Banfi e Paolo Villaggio. infine Italia 2 si dedica alla fantascienza con Universal Soldier: Regeneration con due attori molto amati dal grande pubblico, Jean Claude van Damme e Dolph Lundgren. Interpretano dei soldati speciali, indistruttibili e imbattibili. A chiudere il palinsesto Mediaset del sabato sera restano Mediaset Extra, Top Crime e Boing. Mediaset extra manda in onda le repliche delle puntata de Le Iene, il programma di informazione alternativa che con i suoi servizi riesce sempre a portare a galla realtà poco note dell'attualità italiane. Top Crime trasmette nuovi episodi di The Closer, telefilm statunitense giunto alla settima stagione. Per finire Boing pensa al pubblico dei più piccoli programmando nuove puntate del cartone animato Adventure Time, di cui sono protagonisti Finn e il suo cane Jake, coinvolti in tante incredibili avventure.