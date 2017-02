STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle, N.C.I.S. Los Angeles e Sono Innocente (sabato, 25 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 25 FEBBRAIO 2017. Per la prima serata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, la programmazione delle reti Rai si apre all'insegna di uno dei programmi più amati degli ultimi anni in televisione, ovvero Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. Chi però agli spettacoli televisivi preferisce film e telefilm si trova davanti una vasta scelta di repliche o prime visioni. Il genere poliziesco è di casa su Rai 2 con il telefilm N.C.I.S. Los Angeles mentre Rai 3 propone il programma Sono innocente. Rai 4 cambia genere e manda in onda un film thriller, mentre il genere guerra è lascelta fatta da Rai Movie. Ma adesso passiamo al dettaglio della programmazione di Rai.

Partendo dalla rete ammiraglia, Rai Uno propone la prima puntata della nuova, attesa stagione di Ballando con le stelle. Il programma è una sorta di talent show dove in gara ci sono personaggi famosi che solitamente fanno altro, ma sul palcoscenico di Milly Carlucci si cimentano come ballerini sottoponendosi a duri allentamenti. la giuria decide sera dopo sera quali coppie sono le migliori e quali invece hanno bisogno di esercitarsi ancora, in un'emozionante confronto che da molti anni ormai appassiona il pubblico della Rai. A seguire, in seconda serata, viene trasmesso il nuovo magazine di costume Top, che racconta le tendenze del mondo contemporaneo. Rai Due invece si rivolge agli appassionati di serie tv statunitensi mandando in onda un nuovo episodio del poliziesco N.C.I.S. Los Angeles dal titolo Nel ventre della bestia. L'episodio va in onda in prima visione per l'Italia.

A seguire, una nuova puntata di N.C.I.S. New Orleans dal titolo Danno collaterale. Anche questo episodio è in prima tv. Rai Tre si occupa con Alberto Matano di casi di mala giustizia, raccontando le vicende di chi ha dovuto scontare una pena senza essere colpevole di ciò di cui era accusato. Questo è il contenuto di Sono innocente, programma che va in onda in prima serata seguito dall'informazione del TG3 nel mondo. Il primo film della serata è in programmazione su Rai 4, dove va in onda il thriller La isla minima. La pellicola è una produzione spagnola che racconta di un serial killer che assassina giovani ragazze, due detective dai metodi molto diversi dovranno confrontarsi con questo difficile caso. L'altro film del palinsesto Rai del sabato sera è in programmazione su Rai Movie.

Si tratta di Giovani Aquile (Flyboys, 2006), pellicola che ha come protagonista James Franco e che racconta degli episodi realmente accaduti al fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Rai 5 come sempre dedica la sua prima serata al mondo del teatro, nello specifico sabato 25 febbraio manda in onda la ripresa del musical Pal Joey, messo in scena a Broadway, da cui fu tratto un famoso film. Il programma racconta retroscena e curiosità, permettendo di riascoltarne le musiche più celebri. Per concludere, su Rai Premium vanno in onda le repliche dall'amata fiction Rai Un passo dal Cielo 4, l'ultima serie di cui è protagonista non più Terence Hill ma Daniele Liotti. Le puntate in prima visione stanno andando in onda su Rai Uno il giovedì sera.