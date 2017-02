STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Whispers, Law And Order e Rectify (sabato, 25 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 25 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 25 febbraio 2017, il palinsesto della piattaforma satellitare di Sky, ha preparato per i suoi abbonati una programmazione all'altezza del nome che è riuscita a costruirsi nel corso degli anni. Si va infatti dalla fantascienza-thirller di The Wishpers fino al crime di Law And Order, senza dimenticare Nina, serie francese che vedremo su Fox Life. Serie televisive anche su Sky Atlantic, che ci farà invece vedere una serie di grande spessore come Rectify. Non ci sono serie tv, ma un talent di grande successo come Masterchef Italia su Sky Uno, che rischia ancora di vincere la serata. Cinema 1 (e passiamo appunto alla settima arte) ci fa vedere un film fantasy, mentre Hits ci prepara alla notte degli Oscar con Chicago. Family e Passion scelgono invece pellicole tra loro assai diverse, visto che da un lato abbiamo un film per ragazzi e dall'altra un dramma tratto da un romanzo. Infine c'è Max, dove vedremo Nicholas Cage ne Il mistero dei templari. A vincere la serata, come già abbiamo avuto modo di dire in precedenza, dovrebbe essere Masterchef Italia su Sky Uno. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky nel dettaglio.

Andando a vedere in modo più approfondito cosa ci aspetta nella serata odierna, dobbiamo dire che su Fox abbiamo una di quelle serie che sembravano destinate ad ottenere un grande successo, ma che poi non hanno mantenuto le attese. Stiamo parlando di The Whispers, serie che poteva contare su un nome di peso come quello di Steven Spielberg tra i propri produttori esecutivi, ma che non è riuscita a fare breccia nel pubblico. Se non vi piace il fantasy misto al thriller, ecco che allora il legal-crime potrebbe essere interessante, su Fox Crime c'è infatti una serie storica come Law And Order, capace di far appassionare anche lo spettatore occasionale, sintomo questo di una qualità media sempre alta. E sempre di qualità alta si deve parlare pensando a Sky Atlantic, che ormai si è costruita la nomea di canale dedicato alle serie cult, particolari e dallo spessore artistico notevole. Stasera è la volta della prima puntata della quarta annata di Rectfy, serie cult nonostante sia stata trasmessa da un canale americano senza troppa diffusione. Fox Life ci porta invece in Francia, a vedere le vicende dell'infermiera Nina, che conferma l'ottimo stato di salute della serialità francese e in generale dei medical drama a livello internazionale. Si cambia totalmente ambientazione, se così si può dire, andando su Sky Uno, dove ci attende il nuovo episodio di Masterchef Italia, uno di quei talent che non hanno bisogno di presentazioni. Andando a vedere le pellicole cinematografiche in "rampa di lancio" sui canali di cinema, si comincia con Sono il numero quattro, storia fantasy su Cinema 1, mentre su Hits preludio alla notte degli Oscar con il pluripremiato musical Chicago, con un grande Richard Gere. Family e Passion ci propongono una programmazione decisamente differente l'una dall'altra, la prima ci offre infatti un film per ragazzi dal titolo Vicky e il tesoro degli dei, mentre Passion ci consente di vedere un bel film di Peter Jackson, tratto da uno dei best sellers moderni. Stiamo parlando di Amabili Resti, pellicola per nulla leggera, ma che merita tutto il tempo che bisogna spendervi. Infine, su Max abbiamo Nicholas Cage ne Il mistero dei templari, pellicola per chi ama il mix tra storia e fantasy.