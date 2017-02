STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO È SEMPRE PIÙ APPREZZATO, I COMPLIMENTI DELL’AMICO MARIANO DI VAIO (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - La popolarità di Stefano De Martino è in continua crescita e dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez ha definitivamente abbandonato il ruolo di “principe consorte” per assumere un ruolo tutto suo dentro e fuori il palinsesto televisivo. Invece di dedicarsi alla ricerca di un nuovo amore come ha fatto Belen, Stefano in quest’ultimo anno si è concentrato di più sul lavoro e i risultati si vedono. Sotto l’ala protettrice della coppia De Filippi - Costanzo, De Martino ha continuato a fare il ballerino e ha sperimentato anche nuovi ruoli: ad House Party è stato protagonista insieme a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, a Pequenos Gigantes è stato caposquadra di uno dei team formati dai piccoli talenti e a Selfie - Le cose cambiano è stato uno dei mentori in coppia con Mariano Di Vaio. In una recente intervista rilasciata TGcom24, il fashion blogger ha parlato così dell’esperienza con De Martino su Canale 5, facendo i complimenti al ballerino: “È stato molto molto divertente, non ho pensato a niente, l'ho presa con il sorriso. Mi piaceva l'anima del programma, dare una opportunità a chiunque non poteva permetterselo. I casi che ho seguito erano tutti interessanti, Stefano De Martino è stato una bellissima spalla, ci sono stati forse dei momenti, come quelli dei litigi, in cui ho sbadigliato, ma ci sta”.

