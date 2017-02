Shady Fatin Cherkaoui / Per lei un'importante chance (Amici 16, pomeridiano, 25 febbraio)

SHADY FATIN CHERKAOUI, GRAZIE AI DOCENTI SI È RITAGLIATA UN PICCOLO SPAZIO (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Tra poche ore su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Tanti i protagonisti che vi prendono parte tra cui anche la talentuosa cantante milanese Shady Fatin Cherkaoui. In quest’ultima settimana Shady ha preparato diversi brani importanti, sia italiani che internazionali, che le permetteranno di esibirsi davanti ai docenti e al pubblico, in modo di dare ulteriormente prova del suo talento e della sua sensibilità. Nell'ultima puntata andata in onda lo scorso sabato 18 Febbraio, l'allieva della scuola di Amici ha avuto la possibilità, da parte dei professori, di esibirsi e non essere schierabile: i suoi compagni di squadra l'avevano esclusa, ma i docenti hanno compreso il suo impegno e il suo talento. Shady, infatti, nell’ultimo periodo ha sofferto per via del fatto di essere stata spesso emarginata senza poter esibirsi: il suo unico desiderio è quello di cantare, cantare, cantare, e per questo ha fatto appello al giudizio dei suoi docenti che le hanno dato ragione e l'hanno supportata.

SHADY FATIN CHERKAOUI, PER LEI UNA IMPORTANTE CHANCE (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Shady Fatin Cherkaoui è una cantante molto originale, dal timbro particolare e speciale, aspirato e dolce, e possiede un bagaglio musicale e artistico non indifferente per la sua giovane età: l'unico aspetto negativo della sua personalità è che spesso si fa trasportare troppo dagli avvenimenti e dalle situazioni, e si perde in un bicchiere di acqua. Il suggerimento che spesso le danno i docenti, e anche la conduttrice Maria, è quello di concentrarsi più profondamente sul proprio obiettivo lasciando perdere tutto il resto. In questa nuova puntata di Amici la cantante sarà schierata dalla sua squadra per la prova in studio, e per questo gli appassionati fan di Shady si aspettano un'esibizione che lasci a bocca aperta, come fu con il pezzo di Luigi Tenco. In questo caso la giovane artista ha un pezzo molto ritmato come Work di Rihanna, apparentemente semplice e privo di contenuto,ma dal quale dovrà saper trarre il lato positivo e cogliendo al vola la possibilità di dimostrare la sua bravura. Probabile che la sua performance odierna possa influenzare nel bene e nel male il suo percorso nel programma.

