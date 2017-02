Simona Ventura e Gerò Carraro si sposano/ Nozze a Miami: Mara Venier ci sarà? Le ultime indiscrezioni

Simona Ventura e Gerò Carraro si sposano, in estate nozze a Miami? Mara Venier sarà presente all'evento dopo la lite con la"nuora"? - "Si dice che Simona Ventura, 51 avrebbe voluto partecipare come giurata al serale di Amici, al posto di Sabrina Ferilli. SuperSimo si dovrà però accontentare “solo” del suo Selfi e che riprenderà a metà aprile. Intanto, a Milano si dice che Simona sposerà presto il suo amato Gerò. I bene informati parlano di nozze segrete programmate per l’estate a Miami…" è questa l'indiscreziona lanciata pochi giorni fa da Alberto Dandolo su Simona Ventura. La conduttrice che lo scorso anno è tornata alla carica alla Mediaset con il suo Selfie - Le cose cambiano, sarebbe finalmente pronta a convolare a nozze con Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, compagno di Mara Venier. Ed è proprio questa la domanda che sorge spontanea: alle nozze che pare siano ormai sempre più vicine, la "zia" della tv italiana ci sarà? Sono ben noti, infatti, i rapporti non proprio ottimali tra le due amatissime conduttrici e questo, inevitabilmente, porta a supporre che le cose non saranno così semplici.

Simona Ventura e Gerò Carraro, in programma il matrimonio per la prossima estate: le ultime indiscrezioni sullalite con la Venier - Le nozze tra Simona Ventura e Gerò Carraro sarebbero previste, secondo le indiscrezioni, per la prossima estate. La coppia vorrebbe convolare a nozze a Miami e ci si continua a chiedere se, per allora, i dissapori con la "suocera" Mara Venier siano risolti. Nell'intervista lasciata qualche tempo fa nello show di Maurizio Costanzo, su tale questione la Venura aveva spiegato: "Io e Mara siamo due sanguigne. Siamo amiche, lei mi ha molto supportato nel mio rapporto con Gerò - poi però ha confessato - Tra l'altro l'ho conosciuto a una festa a casa sua e di Nicola. Poi abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate. L'ho richiamata quando le è morta la mamma: mi è sembrato giusto e logico perché le voglio bene". D'altra parte la Venier ha sempre evitato, nelle ultime settimane, di parlare di lei, promuovendo un silenzio stampa sulla questione che rimane, quindi, avvolta dal mistero.

