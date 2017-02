Stefano De Martino/ Cancella il tatuaggio dedicato a Belen Rodriguez?

Stefano De Martino, dopo il divorzio arriva la cancellazione del famoso tatuaggio? - Fino a questo momento si è parlato molto del tatuaggio di Belen Rodriguez e della possibile cancellazione (spesso rivelatasi solo un pettegolezzo o una magia del trucco) ma ultimamente si parla anche di quello che Stefano De Martino porta sul suo braccio. All'epoca, marito e moglie hanno deciso di tatuarsi per sottolineare il loro amore e, adesso, che i due si sono lasciati ufficialmente firmando le carte del divorzio, si torna a parlare di questo vistoso ornamento. I due hanno divorziato e presto potrebbero cancellare i tatuaggi che ricordano ad entrambi il loro fallimento. Ma sarà davvero così? Nei giorni scorsi Stefano De Martino ha postato un video su Instagram in cui si vede il famoso braccio su cui il ballerino si era tatuato la moglie. Non sappiamo bene se sia un effetto del video o altro, fatto sta che il tatuaggio sembrava in parte sbiadito o, comunque, cancellato. I pettegolezzi non sono mancanti ma, forse, oggi, le voci possono diventare certezza. Proprio in tv, su Canale 5, Stefano De Martino ha ballato anche a dorso nudo e proprio questo ha confermato che il tatuaggio c'è ancora. Forse il ballerino ha deciso di cancellarlo poco alla volta o sono solo voci infondate come quelle che per mesi hanno perseguitato Belen Rodriguez?

