UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Clarissa Marchese e Federico Gregucci festeggiano i primi tre mesi d’amore (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI FESTEGGIANO I PRIMI TRE MESI D’AMORE – Oggi, 25 febbraio 2017, Clarissa Marchese e Federico Gregucci festeggiano i primi tre mesi d’amore. Per il grande giorno, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono scambiati delle dolci dediche d’amore sui social a cui i fans hanno risposto con auguri e tante parole d’affetto. “E come un girasole giro intorno a te che sei il mio sole anche di notte.Tu non ti stanchi mai tu non ti fermi mai con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. Tu non mi basti mai prendimi l'anima. E non mi basti ai muoviti amore sopra di me. E come un girasole io ti seguirò e mille volte ancora ti sorprenderò e come un girasole guardo solo te quando sorridi tu mi lasci senza fiato. La canzone che sembra scritta per te! Ti amo con tutta me stessa” – ha scritto Clarissa su Instagram a cui Federico ha risposto così – “Alle 24.00 di questa sera saranno esattamente tre mesi che vivo al fianco di questa donna, beh che dire...è stata la cosa più bella che mi potesse capitare nella vita, i suoi sorrisi mi rendono ogni giorno l’uomo più felice del mondo, i suoi sguardi il modo in cui ci guardiamo non lo cambierei per nulla al mondo!!! sei la mia vita... TI AMO”. Quello tra Clarissa e Federico, dunque, è un amore che sta diventando sempre più importante. La coppia di Uomini e Donne, infatti, ha già annunciato l’intenzione di convolare a nozze entro un anno e mezzo e di formare insieme una splendida famiglia. Una vera favola d’amore, dunque, quella che stanno vivendo l’ex Miss Italia e il suo calciatore. Cliccate qui e qui per vedere i post.

