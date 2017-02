UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Eugenio Colombo pazzo d’amore per Francesca e Brando (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: EUGENIO COLOMBO PAZZO D’AMORE PER FRANCESCA DEL TAGLIA E IL PICCOLO BRANDO – Nel lontano 2013, Eugenio Colombo partecipò a Uomini e Donne con l’idea di divertirsi e vivere un’esperienza diversa. Mai avrebbe pensato d’incontrare in uno studio televisivo l’amore della sua vita. Da allora, Eugenio Colombo e Francesca Del taglia non si sono più lasciati ed oggi sono sempre più innamorati e felici. Dopo essere andati a convivere hanno formato una vera famiglia con l’arrivo del figlio brando. Il bambino ha cambiato per sempre le loro vite consolidando, però, anche il loro rapporto. Con la nascita di Brando, infatti, Eugenio e Francesca si sono uniti sempre di più e oggi hanno una vita piena e felice. Ai microfoni del Vicolo delle news, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di essere follemente innamorato della compagna e di suo figlio. La coppia progetta anche il matrimonio e un altro figlio anche se, per il momento, gli impegni professionali di entrambi non consentono di concentrarsi su altro. “Ovviamente io e Francesca abbiamo intenzione di sposarci, come abbiamo già detto. Solo che io sto intraprendendo questa mia carriera lavorativa e Francesca è anche lei impegnata col suo lavoro, quindi abbiamo la testa occupata in queste nostre situazioni. Il matrimonio ovviamente è impegnativo, perché è vero che ci si può sposare anche in Comune, ma siccome uno spera di sposarsi una sola volta nella vita, vorremmo creare proprio un matrimonio da favola e ci vuole del tempo per organizzarlo ed ora non ne abbiamo” – ha dichiarato l’ex tronista che, sulla voglia di avere un altro figlio ha poi aggiunto – “Allargare la famiglia è sicuramente un progetto che abbiamo in mente. Fosse per noi l’avremmo già fatto, poi io adoro follemente i bambini. Solo che i miei genitori e i miei fratelli sono a Cremona, i genitori di Francesca lavorano, quindi siamo un po’ vincolati in quanto abbiamo pochi aiuti, ecco”.

© Riproduzione Riservata.