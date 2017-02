Uomini e Donne/ Anticipazioni: Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo fanno sul serio, il prezioso regalo (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO FANNO SUL SERIO, L’IMPORTANTE REGALO- Sono passati solo pochi mesi da quando hanno deciso di lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne ma, ad oggi, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo non potrebbero essere più felici della scelta fatta. I due sono andati subito a convivere ed oggi sono sempre più innamorati e legati come testimonia uno speciale anello che indossano entrambi. “E’ stato un regalo di San Valentino ed entrambi non lo leviamo praticamente mai”, ha svelato la coppia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Newsued. Nonostante siano entrambi giovanissimi, Riccardo e Camilla fanno già progetti importanti per il futuro. Il matrimonio e i figli, tuttavia, possono ancora aspettare. Per il momento, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne trascorrono le giornate tra le sedute d’allenamento in palestra e gli shooting fotografici. “La mattina sveglia e allenamento in palestra dopo si torna a casa e dopo pranzo si organizza la giornata in base agli impegni di entrambi. Adesso siamo impegnati con shooting di moda”. Insomma, nonostante le perplessità iniziali, Riccardo e Camilla stanno dimostrando di essere davvero molto innamorati.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: LUCA E MARCO, CHI CONQUISTERÀ SOLEIL? - Luca Onestini e Marco Cartasegna sono diventati ufficialmente due perfetti antagonisti. All’inizio della settimana, i tronisti giovani del trono classico di Uomini e Donne si sono nuovamente riuniti in studio per registrare le recenti dinamiche dopo la scelta di Sonia Lorenzini. In attesa di scoprire quale tronista salirà sul trono agguantando il posto lasciato vacante, procedono gli sviluppi sentimentali dei due tronisti che, incredibilmente, dopo pochissimo tempo sono già diventati rivali contendendosi l’attenzione di Soleil Sorgè, la bellissima conduttrice che non disdegna l’interesse di entrambi. Durante la nuova registrazione, le anticipazioni proposte online hanno rivelato la decisione di Luca: riportare in studio Giulia Latini. La ragazza è tornata in trasmissione scusandosi per i modi e le parole dette durante il corso della precedente puntata prima di abbandonare gli Studi Elios. Peccato però che, le “talpe” presenti in studio durante la registrazione, abbiano notato un forte distacco in Giulia che, anche durante la puntata è intervenuta poco ed ha addirittura difeso la sua temibile rivale. Durante le passate esterne, Luca ha avuto modo di uscire con una corteggiatrice di Marco e, questo “scambio di corteggiatrici”, ha già creato notevoli malumori perché, come potete ben immaginare, anche Cartasegna ha avuto modo di uscire con Soleil. La Sorgè ha confessato di provare una forte attrazione ed un grande interesse nei confronti di Luca ma anche di non tirarsi indietro di fronte la corte di Marco e così, di fatto, ha lasciato la porta aperta. Queste nuove prese di posizione, hanno notevolmente oscurato Giulia mettendo in evidenza soltanto Soleil e, ad oggi, Onestini sembra decisamente propenso più alla sua conoscenza piuttosto che a quella con la Latini: come andrà a finire? I due tronisti, tra le altre cose, si sono abbondantemente stuzzicati e punzecchiati con offese e frecciatine e, l’atmosfera che si respirerà nella prossima puntata, non sarà affatto leggera e gradevole.

© Riproduzione Riservata.