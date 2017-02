UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Gemma ci ripensa e torna da Michele ma lui le regala un due di picche! (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER: GEMMA TORNA DA MICHELE MA LUI CAMBIA IDEA - Come procedono le dinamiche di dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne? Proprio ieri, la settimana televisiva del programma si è conclusa con gli ulteriori sviluppi dei protagonisti senior tanto amati dal pubblico da casa e, durante giovedì pomeriggio invece, gli Studi Elios di Roma hanno nuovamente ospitato Gemma Galgani, Giorgio Manetti e compagnia bella. Durante il corso del precedente appuntamento televisivo, abbiamo lasciato Gemma alle prese con la rottura con Michele, il cavaliere di circa 20 anni più giovane: cos'altro sarà successo? La Galgani inoltre, durante quella giornata, ha stretto una particolare alleanza con Cristina, dama che stava frequentando il barese ma che ha voluto chiudere mal sopportando le bugie. La nuova registrazione si è aperta con l’ingresso di Gemma in studio con Tina ad attenderla pronta come non mai. Successivamente, si sono susseguiti video e catfight tra le lei e, in mezzo alla "baraonda" è stato mandato anche un video-sfogo di Cristina, delusa da Michele. Incredibilmente però, le cose tra Gemma e Michele sembrano essersi nuovamente appianate. I due infatti, si sono rivisti e chiariti durante il corso della settimana e tra loro, ci sono state una lunga serie di tenerezze. Tina naturalmente è insorta contro Gemma così come Valentina che dal parterre femminile ha confessato di non poterne proprio più. Michele facendo il suo ingresso in studio ha affermato di sentire anche la signora Fabrizia (61 anni) e Gemma ha chiesto immediatamente delle spiegazioni. Cristina però, sollecitata da Tina ha vuotato il sacco, cosa diceva Michele della Galgani? "La coprivo perché mi vergognavo", oppure: "La chiamavo mami ma perché sembrava mia madre". Gemma a questo punto ha lasciato lo studio profondamente turbata. Giorgio Manetti però, uscito nel backstage è riuscito a farla rientrare insieme a lui. Dopo numerosi tentennamenti e tira e molla, Michele ha esordito: “Visto che non finisce questa tiritera sono io che chiudo definitivamente, perché la situazione è stressante!”. Come andrà a finire? Michele ci ripenserà oppure Gemma, ferita nell’animo non farà alcun passo in avanti nei confronti del barese?

