Uomini e donne / Anticipazioni registrazione: Luca Onestini e Marco Cartasegna tornano in studio, ci sarà la nuova tronista? (Trono Classico)

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono classico 25 febbraio: Come un fulmine a ciel sereno arriva l'annuncio di una nuova registrazione per il trono classico di Uomini e donne. A dare la notizia è Raffaella Mennoia. La redattrice del programma di Maria De Filippi ha postato una foto direttamente dagli uffici di Uomini e donne dando il via al gossip e all'attesa della nuova registrazione che vedrà Luca Onestini e Marco Cartasegna di nuovo uno accanto all'altro ma, secondo gli ultimi avvenimenti, rivali e nemici. Mentre in studio inizi il valzer delle corteggiatrici, in rete non si fa altro che pagare dei due tronisti rimasti orfani di Sonia Lorenzini che ha deciso di scegliere a sorpresa proprio nei giorni scorsi. Luca e Marco sono rimasti in studio come due galletti e si dicono pronti a sfidarsi soprattutto per alcune corteggiatrici che sembrano pronte a lasciare Onestini per corteggiare il nuovo arrivato. Mentre i pettegolezzi corrono in rete, la Mennoia su Instagram lancia il suo primo "aforisma" pre registrazione: "Buongiorno dal ponte dei desideri degli studi Elios????dove la vita può cambiare con l Amore..".

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono classico 25 febbraio: Grande attesa per la registrazione del trono classico di Uomini e donne prevista per oggi pomeriggio. Raffaella Mennoia ha annunciato la registrazione ma, a quanto pare, non ci sarà una nuova tronista da presentare. Gli indizi in rete confermano che Luca Onestini e Marco Cartasegna potrebbero rimanere da soli fino alla fine di questa seconda parte. Alcuni si aspettavano di vedere un nuovo tronista gay, altri si aspettavano la sostituta di Sonia Lorenzini, fatto sta che niente lascia pensare che ci sarà una nuova presentazione, almeno non oggi. Alla luce delle ultime puntate non possiamo mai dire mai, ma i fan che si aspettavano una nuova tronista potrebbero rimane male.

© Riproduzione Riservata.