Uomini e donne/ News e Gossip: 25 febbraio 2014...Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sotto una pioggia di petali!

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP: ALDO E ALESSIA FESTEGGIANO I LORO TRE ANNI INSIEME - Matrimonio, un figlio, tradimento e un ritorno insieme, in questi tre anni non ci siamo fatti mancare proprio nulla e i fan di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota lo sanno bene. Uomini e donne e il trono classico proprio 3 anni fa, il 25 febbraio 2014 ci regalavano una delle coppie più amate del programma ovvero quella formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Il primo arrivava dal trono under e da alcune questioni irrisolte mentre la seconda arrivava da uno sfortunato percorso nel programma, lo stesso che l'aveva fatta rifiutare da Francesco Monte. Alla fine i due si sono innamorati, si sono piaciuti subito e, nonostante le polemiche iniziali, alla fine il tronista siciliano ha ceduto alla passione e all'amore. Da quella pioggia di petali sono passati tre anni fatti di alti e bassi, di gioie e di dolore. Dal giorno del matrimonio all'arrivo del loro bambino a finire al tradimento e alla rottura di quest'estate. Per la gioia di tutti i due hanno trovato il modo di fare pace. Alessia ha messo da parte il suo orgoglio per il bene della famiglia e Aldo è tornato chiedendo scusa e pronto ad espiare le sue colpe con la consapevolezza che un giorno suo figlio leggerà e vedrà i video di mamma e papà e scoprirà tutto quello che è successo. Aldo e Alessia sono pronti a tutto e ad affrontare insieme il futuro e i fan sono in attesa di scoprire come festeggeranno questo anniversario speciale che segna letteralmente la loro rinascita come coppia. Occhi puntati sui social allora e tanti auguri ai due piccioncini.

