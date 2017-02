VALERIO SCANU / Terzo conduttore dello show di Raiuno (Ballando con le stelle 2017, puntata 25 febbraio)

VALERIO SCANU, UN RUOLO INEDITO NELLO SHOW DI RAI 1: TANTI APPREZZAMENTI PER LA CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Questa sera su Rai 1 parte la nuova stagione del talent show Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci con la preziosa collaborazione di Paolo Belli. Tanti nuovi concorrenti pronti a darsi battaglia a suon di tango, valzer e quant’altro con una giuria confermata ed una deliziosa novità che vede come protagonista il noto cantante italiano Valerio Scanu. Infatti, per l’ex concorrente di Amici ci sarà da occuparsi della parte social del programma, interagendo con i tanti appassionati che seguono Ballando riportando le notizie più curiose, le impressioni del pubblico del web, i trend e molto altro. Scanu nel corso di una recente intervista rilasciata a Gay.it ha spiegato cosa lo abbia spinto ad accettare l’offerta della Carlucci: “Lo scorso anno ho partecipato come ospite in quattro puntate, delle dieci previste, di Ballando con le Stelle e mi sono divertito tanto. Milly è davvero una grande professionista e ti confido che durante le prove è la prima ad arrivare in studio e l’ultima ad andare via. Cura tutto scrupolosamente e non lascia mai nulla al caso. Andrebbe vista da vicino quale macchina da guerra, bonariamente parlando sia. Avendo visto come lavora e come rispetta le persone non ho saputo e non ho voluto dirle no”.

VALERIO SCANU, UN RUOLO INEDITO NELLO SHOW DI RAI 1: LA CARRIERA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, PUNTATA 25 FEBBRAIO) – Valerio Scanu è nato a La Maddalena nell’aprile del 1990. Dotato di una grande vocalità ha partecipato già nei primi anni duemila a diversi programmi musicali come Canzoni sotto l’albero e Bravo bravissimo. Cerca di accedere ad alcuni talent come X Factor ma viene scartato per la sua giovane età. Nel 2008 riesce ad entrare nel cast di Amici condotto da Maria De Filippi ed è da qui che nasce una carriera in costante ascesa. Arriverà secondo ma il suo primo Ep intitolato Sentimento è tra i più venduti in Italia. Nel febbraio 2010 prende parte al Festival di Sanremo imponendosi clamorosamente con il brano Per tutte le volte che.. che peraltro ottiene un grande successo anche in fatto di vendite con oltre 70 mila vendite digitali. Nel 2011 pubblica il suo terzo album Parto da qui a cui faranno seguito Così diverso, Lasciatemi entrare e Finalmente piove. Nel 2014 ha preso parte come concorrente a Tale e Quale Show peraltro vincendo, ha partecipato alla decima edizione de L’isola dei famosi ed è stato concorrente nel 2016 ad una puntata di Pechino Express.

