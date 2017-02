VITTORIA MARKOV / Emozionata per il possibile incontro con Elodie (Amici 16, pomeridiano, 25 febbraio)

VITTORIA MARKOV, EMOZIONE PER L’INCONTRO CON ELODIE (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – In questo pomeriggio televisivo di Canale 5 va in onda una nuova puntata del talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Tra i concorrenti rimasti in gara uno dei più attesi è la ballerina originaria di Albano Terme in provincia di Padova, Vittoria Markov. Per lei quest’ultima settimana le ha regalato molte esperienze positive all'interno della scuola di Amici: la ciliegina sulla torta è rappresentata dall’essere ancora una volta eletta come caposquadra giacchè ritenuta dai propri compagni, capace di scegliere le giuste esibizioni e di portare la sua squadra alla vittoria. In questi giorni ha lavorato ad una coreografia molto speciale, una comparata assieme al ballerino Andreas, della professoressa Veronica Peparini, che vede ballare i due ragazzi sulle note della canzone sanremese di Elodie, ex allieva della scuola dell'anno scorso: Vittoria ha dimostrato grande emozione sperando di conoscere al più presto la cantante finalista di Amici 15 e protagonista sul palco dell’Ariston nell’ultimo Festival di Sanremo.

VITTORIA MARKOV, IN CONTINUA CRESCITA (AMICI 16, POMERIDIANO, 25 FEBBRAIO) – Nella puntata odierna di Amici di questo sabato 25 Febbraio, è molto attesa l'esibizione di Vittoria, assieme ad Andreas, sul brano Tutta colpa mia, presentato dalla cantante Elodie durante l'appena conclusa kermesse sanremese: la canzone, scritta in collaborazione con Emma, è un pezzo forte, coinvolgente, ricco di amore e passione, cucito addosso per una danzatrice di carattere come Vittoria, coreografato dalla Peparini con molto entusiasmo. I fan di Vittoria si aspettano un'ottima esibizione, e di sognare tra i passi di danza che suscitano emozione. La sua ultima performance nel pomeridiano è stata quella di sabato 11 febbraio in cui con i denti e tanta tenacia ha difeso il banco che con tanti sacrificio si è guadagnato. La Markova ha avuto la meglio nella sfida con l’ottima Lucrezia. Per lei una prova di maturità a conferma dell’ottimo percorso e della crescita soprattutto sotto il profilo psicologico.

© Riproduzione Riservata.