Valerio Scanu contro Maria De Filippi/ "A Sanremo impacciata, non sembrava nemmeno lei! Chi dice il contrario è..."

Valerio Scanu contro Maria De Filippi, il cantante commenta la sua conduzione a Sanremo: "Impacciata, non sembrava neppure lei!" - Oltre che per le sue doti canore, Valerio Scanu si è sempre distinto per il non avere peli sulla lingua. Il cantante, scoperto ad Amici, in una recente intervista a Tiscali.it parla proprio della partecipazione di Maria De Filippi al festival di Sanremo e alla sua "performance" da conduttrice per la Rai. Le sue parole, però, non sono proprio quelle che tutti si sarebbero aspettati, anzi, Valerio ha per la De Filippi più di qualche critica: "A Sanremo non mi sembrava nemmeno lei. De-contestualizzata dai suoi programmi Maria sembra piuttosto impacciata. - dichiara Scanu che trovava invece più adatta alla situazione un'altra conduttrice - Avete visto che differenza con Antonella Clerici? Quando la Clerici è arrivata sul palco dell’Ariston sembrava la padrona di casa, decisamente a suo agio. Maria no. - poi si scaglia contro i giornalisti - E dire invece che è stata sommersa di lodi da tanti giornalisti leccacul0 che evidentemente sperano di andare ospiti nei suoi programmi".

Valerio Scanu a Ballando con le stelle: la nuova avventura in tv e i nuovi progetti del cantante di Amici - Intanto proprio questa sera Valerio Scanu inizia la sua nuova avventura come terzo co-conduttore di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. Entusiasta, il cantante ha dato un'anticipazione di quello che farrà questa sera: "Sarò lo stalker dei concorrenti. Li seguirò nel dietro le quinte e li intervisterò proprio quando non hanno nessuna voglia di parlare perché magari sono appena stati eliminati o qualcuno della giuria li ha criticati. - e conclude - Insomma, il classico “rompiballe”. E non vedo l’ora di cominciare. Ho già visto qualcuno dei concorrenti che mi guardava storto". Svela inoltre di avere in progetto molte cose nuove, tra cui un nuovo disco, che sta registrando con l'aiuto del maestro Beppe Vessicchio. Non manca nel corso dell'intervista anche ai tanti haters che, purtroppo, ogni giorno lo attaccano: "A volte è meglio ignorarli. Oppure scrivere una risposta, sfogandoti, e poi cancellarla".

